İlk yapılan navigasyon cihazı 80 yaşında

Navigasyon cihazının, sanıldığı gibi bilgisayar ve internet çağıyla birlikte değil çok daha öncesine dayanan bir geçmişi olduğu ortaya çıktı.

İtalyanlar tarafından 1930 yılında geliştirilen “Ilter Avto” isimli navigasyon cihazı, bugünkü gibi uydu sistemi aracılığıyla değil haritaları içeren makara sistemiyle çalışıyordu. İlk yer bildirim cihazı da modern cihazlar gibi arabanın gösterge panelinde yer alıyordu.

Hız göstergesine bağlı çalışan navigasyon sisteminin ekranı, katedilen yol üzerinden yaptığı hesaplamayla araç ilerledikçe aşağı kayıyordu. Cihazın kullanımında en büyük zorluk, rota kaybedildiğinde haritanın yeniden yüklenmek zorunda olmasıydı. İncelenen navigasyon cihazının içerdiği haritadaki bilgilerin Torino yakınlarındaki Brandizzo kasabasına ait olduğu görüldü.