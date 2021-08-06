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Bilim / Teknoloji

İlk web sitesi 30 yıl önce erişime açıldı; işte www'nin hikâyesi...

İlk web sitesi nasıldı, ilk alan adı neydi, internete ilk fotoğrafı, Youtube'a ilk videoyu kim yükledi?

06 Ağustos 2021 16:24

İngiliz bilim insanı Tim Berners-Lee, "World Wide Web" projesini tanıtan bir metnin yer aldığı ilk web sitesini 30 yıl önce 6 Ağustos 1991'de dışarıdan erişime açtı.

wwwilk internet sitesiinterner
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