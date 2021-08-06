İlk web sitesi 30 yıl önce erişime açıldı; işte www'nin hikâyesi...

Bilim insanı Tim Berners-Lee tarafından yayına geçirilen ilk web sitesinin dışarıdan erişime açılmasından bu yana 30 yıl geçerken, söz konusu zaman diliminde web sitesi sayısı da 1,9 milyara ulaştı.

Çağın en büyük icatlarından biri olarak kabul edilen internet, ticaretten eğitime, eğlenceden ulaşıma kadar hayatın hemen hemen bütün alanlarını yeniden şekillendiren bir teknolojik gelişme olarak ön plana çıkıyor. Covid-19 salgınında insanlararası fiziksel temasın kısıtlamasının ardından ise kişilerin bütün ihtiyaçlarını internet aracılığıyla karşılamaya yöneldiği yeni bir dönem de başlamış oldu.

İngiliz bilim insanı Tim Berners-Lee, "World Wide Web" (www) projesini tanıtan bir metnin yer aldığı ilk web sitesi 20 Aralık 1990'da yayınlandı.

O tarihlerde sadece İsviçre’deki Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'nden (CERN) içinden erişime açık olan web sitesi henüz "www" misyonunu yerine getiremiyordu.

6 Ağustos 1991 yılına gelindiğinde, Berners-Lee'nin World Wide Web ağını anlatan bu siteyi dışarıdan insanların kullanımına açmasıyla bugün kullanılan web sayfalarının ilk örneği hayata geçmiş oldu.

Web sitesi sayısı 2 milyara yaklaştı

Web siteleri, aradan geçen 30 yılda günlük hayatın adeta ayrılmaz parçalarından biri haline geldi. İnternet trafiği ile ilgili veriler paylaşan "Internet Live Stats" sitesinin verilerine göre, dünya çapında web sitesi sayısı yaklaşık 1,9 milyar seviyesine ulaştı. Bu siteler arasında ise arama motoru Google açık ara farkla en çok ziyaret edilen web sitesi olarak ön plana çıkıyor.

Online istatistik portalı Statista'nın "Ocak 2021 itibarıyla dünya çapında en çok ziyaret edilen web sayfaları" verilerine göre, Google'ın aylık ziyaret sayısı 86,9 milyara ulaşıyor. Google'ı aylık 22,8 milyar aylık ziyaret ile Youtube, 20 milyar ile Facebook, 13,6 milyar ile Wikipedia ve 5,2 milyar ziyaret ile Yahoo takip ediyor.

Yaklaşık yüzde 60 internete erişebiliyor

Statista'daki "Ocak 2021 itibarıyla küresel dünya nüfusu" verilerine göre, dünyada 4,66 milyar aktif internet kullanıcısı bulunuyor. Bu rakam dünya nüfusunun yüzde 59,5'ine denk geliyor.

Kuzey Avrupa yüzde 96 ile internet erişimi en yüksek bölge olurken, nüfus sayısı olarak Asya bölgesi 2,5 milyar internet kullanıcısı ile başı çekiyor.

Ülke bazında ise oransal olarak Birleşik Arap Emirlikleri, Danimarka ve İsveç internet erişimi en yüksek ülkeler olarak ön plana çıkıyor. Listede en son sırada Kuzey Kore yer alırken, internet kullanıcı sayısı olarak 854 milyon ile Çin zirvede, 560 milyon ile Hindistan ikinci sırada yer alıyor. Aynı zamanda iki ülke büyük oranda internet erişimi olmayan nüfusları ile de dikkati çekiyor.

İşte internetteki ilk web sitesi

Web'in mucidi Tim Berners-Lee, 1991'de icadını kamuya sunarken bir açılış sayfası yapmayı da ihmal etmedi. Bu sayfada kullanıcıların Web'i nasıl kullanacakları anlatıldı. İlk web sitesi de böylece doğmuş oldu.

İlk alan adı

İlk alan adının kaydedilmesi, Web'in tarihinden de daha eski. 31 yıl önce, 1985'te bilgisayar üreticisi Symbolics firması kendi ismiyle internet tarihinin ilk alan adını kaydetti. Firma kapansa da domain, hâlâ internetin en eski alan adı olarak aktif.

İlk arama motoru

Google'un doğuşundan 8 yıl önce, Montreal'deki McGill Üniversitesi öğrencisi Alan Emtage, internetin ilk arama motorunu oluşturdu. Archie, bugün artık işlevsel olmasa da tarihi değeri nedeniyle hala aktif.

İlk fotoğraf

İnternete ilk fotoğraf da yine Web'in mucidi Tim Berners-Lee tarafından yüklendi. Rock grubu Les Horribles Cernettes üyeleri, Berners-Lee kendilerinden projesi için destek istediğinde, fotoğraflarının internete yüklenecek ilk görsel olacağını tahmin bile etmiyordu.

Bilinen ilk yüz ifadesi ikonu kullanımı

Bilgisayar ortamındaki bir metinde ilk kez bir yüz ifadesi ikonunu, 1982'de bilgisayar mühendisi Scott Falman kullandı. :-)

İlk Facebook profil sayfası

Facebook'un ilk profil sayfasını, kurucusu Mark Zuckerberg test amacıyla 4 Şubat 2004'te oluşturdu.

YouTube'a yüklenen ilk video

"Hayvanat bahçesinde ben"... YouTube'a yüklenen ilk videonun başlığı bu. Video paylaşım sitesinin kurucularından Jawed Karim tarafından 23 Nisan 2005'te platforma yüklenen 18 saniyelik video bugün 174 milyondan fazla kez izlendi.

Atılan ilk tweet

Twitter'a ilk tweet 21 Mart 2006'da kurucusu Jack Dorsey tarafından atıldı. İlk tweet 24 karakterdi.

Instagram'a yüklenen ilk fotoğraf