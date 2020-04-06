İlk ve ortaöğretim bursluluk sınavında öğrenciler birinci dönem müfredatından sorumlu olacak

Millî Eğitim Bakanlığı, ilk ve ortaöğretim bursluluk sınavında öğrenciler birinci dönem müfredatından sorumlu olacağını açıkladı.

Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,"Bu sınava girecek öğrencilerimiz de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar. Ayrıca bu sınava girecek 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz 9. sınıfın tüm müfredatından sorumlu oluyorlardı. Bu kapsamı da daralttık ve 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz de sadece 9. sınıfın birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar." ifadesini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 25 Nisan 2020'de yapılacak İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nı (İOKBS) koronavirüs önlemleri kapsamında 6 Haziran'a ertelemişti.