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Kültür-Sanat

İlk uluslararası edebiyat festivali

İstanbul Tanpınar Edebiyat Festivali 32 ülkeden 52 yabancı yazarın katılımıyla 31 Ekim'de başlayacak.

20 Ekim 2009 03:00

İstanbul Tanpınar Edebiyat Festivali 32 ülkeden 52 yabancı yazarın katılımıyla 31 Ekim'de başlayacak.

31 Ekim - 3 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek İstanbul Tanpınar Edebiyat Festivali (İTEF), Amerikalı yazar Adam Fawer, dünyanın en önemli feminist ve aktivist ismi olarak gösterilen Mısırlı yazar Nawal El Saadawi, 'Agata ile İstanbul’da kitabının yazarı Cristina Fernández Cubas, Avrupa’da isimli 1200 sayfalık kitabıyla Avrupa tarihini edebiyat lezzetiyle dünyaya okutan Hollandalı yazar Geert Mak gibi 32 ülkeden 52 yabancı yazara ev sahipliği yapacak.

Yabancı yazarların Türkiye’den yazarlarla yapacakları tanışma-tartışma toplantılarından, Hare’li edebiyat kahvelerine, D&R Kitabevleri’nde edebiyat okumaları ve TÜYAP’ta gerçekleşecek paneller, söyleşiler ve imza günlerinden, yazarların DJ olacakları kapanıştaki edebiyat partisine kadar birçok etkinlik festivalde yer alacak.

31 Ekim akşamı açılış töreniyle yola çıkacak olan İstanbul Tanpınar Edebiyat Festivali’nin bu yılki teması 'Şehir ve Zaman' olarak belirlendi.

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