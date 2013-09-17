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Bilim / Teknoloji

İlk telepatik iletişim sağlandı

ABD’li ve Brezilyalı bilim insanları yaptıkları çalışma sonucu hayvanlar arasında telepatik iletişimin sağlanabileceğini ortaya koydu

17 Eylül 2013 16:11

Çalışmalarda, farklı iki kutuya konulan iki farenin beyinlerine yerleştirilen mikroskobik elekrotlar sayesinde zihinsel ileşime geçerek birbirlerine komutlar verebildikleri ispatlandı.
İlk kutuda bulunan “kodlayıcı” fare fiziksel işaretleri takip ederek ulaştığı ödül yiyeceğinin nerede olduğu bilgisini diğer kutuda bulunan “kod çözücü” fareye aktarıyor. Kod çözücü fare ise gelen bilgi sayesinde başka hiçbir yardımcı bilgi olmaksızın kendi kutusunda bulunan yiyeceğe ulaşıyor.
Hürriyet Planet'te yer alan habere göre, bilim insanları "dönüm noktası" olarak yorumladıkları bu çalışmayı, yalnızca beyin gücü kullanılarak iletişime geçilebileceğinin ispatı olarak görüyor.
Çalışmanın ikinci bölümünde “beyinler arası” iletişim internet bağlantısı kullanılarak biri Brezilya’da diğeri ABD’de olan iki fare arasında da gerçekleştirildi. 

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