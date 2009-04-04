İlk sözü 'Kürdistan' oldu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yüzde 84 oyla Belediye Başkanı seçilen DTP’li Ruken Yetişkin, devir teslim töreninde, ‘’En büyük hayalim Kürdistan’da hizmet vermekti’’ dedi.



Yurt genelinde en yüksek oyla başkan seçilen Hakkari’nin Yüksekova ilçesi Belediye Başkanı DTP’li Ruken Yetişkin, görevi devralırken yaptığı konuşmada, ‘’En büyük hayalim Kürdistan’da hizmet vermekti’’ dedi.



Yüksekova İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını alan Yetişkin için devir teslim töreni düzenlendi. Görevi DTP’li eski Başkan Salih Yıldız’dan devralan Yetişkin, Yüksekova"daki oy oranın, üzerindeki sorumluluğunu artırdığını vurgulayarak, “Benim hayalimde Kürdistan"da halka hizmet etmek vardı. Bu hayalim şimdi gerçekleşti. Yüksekova halkının bana gösterdiği teveccühe layık olmacağım ‘’dedi



Lise 2 öğrencisi



DTP Avcılar İlçe Başkanı'yken kadın kotasından yararlanarak Yüksekova adayı olan Yetişkin, Bitlis Tatvan doğuml. Halen dışarıdan lise öğrenimine devam eden ve lise 2’inci sınıfta okuyan Yetişkin, 1994 ve 1999’de 8 ay cezaevinde kaldı. 2002'de HADEP Avcılar İlçe Başkanı oldu ardından da DTP’de aynı görevi sürdürdü.



