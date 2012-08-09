İlk 'pilotsuz' uçak uçtu

NASA'nın Çevresine Sorumlu Havacılık Projesi (ERA) kapsamında hazırladığı Boeing firmasına ait insansız X-48C Blended Wing Body, ABD'nin California eyaletindeki Edwards Hava Kuvvetleri üssünden havalandı.

2 yıl önce geleceğin uçaklarını tasarlamak üzere başlatılan projede deneme uçuşu yapan özel kanat tasarımlı "pilotsuz" uçak ilk deneme uçuşunu başarıyla tamamladı.

Habertürk'te yer alan habere göre, uçağın günümüzdeki uçakların kanat şeklini tarihe gömmesi bekleniyor.

İngiliz yapımı uçak aynı zamanda az yakıt harcıyor ve normal uçaklardan çok daha hızlı gidiyor.

Gövdeye bitişik kanatları olan X-48C, ilk test denemesinde 10 bin feet yüksekliğe çıktı. 35 dakika boyunca test uçuşu gerçekleştiren uçakla ilgili bu haftanın sonunda yeni bir test uçuşu daha yapılması planlanıyor.

Modelin geliştirilerek 20 yıl içinde sivil havacılıkta kullanılması planlanıyor. Geleceğin uçağı, askeri uçuşların dışında, yolcu taşımacılığı ve kargo taşımacılığında kullanılacak