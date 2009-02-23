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Kültür-Sanat

İlk Oscar’ını kazanan Penelope ağladı!

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Oscar'ını alan Penelope Cruz, koridora saklanıp 15 dakika ağladığını söyledi.

23 Şubat 2009 02:00

81. Oscar Akademi ödüllerinde ‘Vicky Cristina Barcelona’ filmindeki rolüyle ‘En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu’ ödülünü alan İspanyol Penelope Cruz, koridora saklanıp 15 dakika ağladığını söyledi.

Sinema kariyerinde ilk defa Oscar ödülünü alan ve bu ödülü kazanan ilk İspanyol kadın oyuncu olan Cruz, İspanyol basınında yer alan demeçlerinde, "İnanılmaz oldu. Aday olan beş aktrisi sunmaya başladıklarında tamamen histerik bir hal aldım, çok sinirliydim, bayılmak üzereydim. Ne olacağını bilemiyordum. Ancak ismimi duyup sahneye çıkınca biraz rahatladım. Ödülü aldıktan sonra koridora saklanıp 15 dakika durmadan ağladım ve telefonla konuştum" dedi.

Oscar ödülünün kendisi için ‘bir çocukluk hayali’ olduğunu ifade eden Cruz, Oscar heykelciğini eline aldıktan ancak 5 dakika sonra bakmaya cesaret edebildiğini kaydetti.

Bu arada İspanyol basını da Oscar kazanan ilk İspanyol kadın olması sebebiyle Penelope Cruz’u bugünkü manşetlerine çıkarıp, övgüler yağdırdı.

El Pais “Hollywood, Penelope Cruz’un düşünü Oscar ile taçlandırıyor”, ABC “İspanyol aktris için ilk Oscar”, El Mundo “Pe, Amerikan rüyasının en yükseğine ulaşıyor”, La Vanguardia “Penelope, Oscar’ı kazanıyor” başlıklarını attı.

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