İlk Kürtçe üniversite Diyarbakır'da kuruluyor

Türkiye’nin Kürtçe eğitim verecek ilk üniversitesi Diyarbakır’da kuruluyor. Resmi Gazete’de yayımlanarak kuruluşu tescil edilen Mezopotamya Vakfı tarafından kurulacak üniversitenin adı "Amed" olacak.

Türkçe ve İngilizce’nin yanı sıra ilerleyen süreçte Ermenice ve Süryanice de eğitim verilmesi planlanlanan üniversitenin kurucuları arasında Kürt sanatçı Şivan Perwer’in yanı sıra insan hakları savunucuları, iş adamları ve akademisyenlerin de bulunuyor. Vakfın Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Selim Ölçer, "yaklaşık bir yıl önce çalışmalarını 15 kişiyle başlattıkları ve 200'ü aşkın kurucu üyeye ulaştıkları vakfın resmen kurulduğunu" belirtti.

Çok dilli eğitim kurumları

Dr. Ölçer, vakıf olarak bölgede çok dilli, başta üniversite olmak üzere muhtelif seviyelerde eğitim kurumları oluşturmak için çaba içerisinde olacaklarını belirterek, yasalar çerçevesinde çalışmaların sürece paralel bir biçimde gitmesi için emek sarf ettiklerini söyledi.

Üniversitenin adı ‘Amed’ olacak

“Eğitim dili Kürtçe olan Türkiye’nin ilk üniversitesinin adı büyük ihtimalle ‘Amed’ olacak” diyen Ölçer, Kürt diline katkıda bulunmak ve anadilde eğitim vermek için yola çıktıklarını vurguladı.

Dr. Ölçer, şunları kaydetti: “Tescil edilen Mezopotamya Vakfı’nın resmiyeti için 23 Haziran’da kongreye gidiyoruz. Bu süreç tamamlandıktan sonra mülkiyet edinmek ve bağış toplamak gibi çalışmalara ağırlık vereceğiz. Akademisyenler toplantılar yapacaklar. Bu kapsamda bazı etkinlikler için de karar alınacak. Çalışmalarımız sürece paralel bir şekilde olumlu gidiyor. İlerleyen süreçte tespit edilecek kurucu rektör ve mütevelli heyetince üniversitenin kurulması için Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) başvuruda bulunulacak. YÖK’ün onay vermesinin ardından konu Bakanlar Kurulu’nda imzaya açılacak. Tasarının mecliste yasalaştırılmasıyla üniversite kuruluşunu tamamlamış olacak. Kurulacak üniversite Kürt kültürünü ve değerlerini yaşatacak yeni imkânlar yaratacak.”