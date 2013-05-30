Diyarbakır'da kurulacak olan ilk Kürtçe üniversite için onay çıktı

Türkiye’de Kürtçe eğitim-öğretim verecek Türkiye’nin ilk üniversitesi için kapı açıldı. Kürtçe üniversite kurmak için kurulan Mezopotamya Vakfı onaylandı. Resmi Gazete’de yayınlanarak kuruluşu tescil edilen Mezopotamya Vakfı’nca Diyarbakır’da Türkiye’nin eğitim dili Kürtçe olan ilk üniversitesinin kurulması için çalışmalara başlandı. Adı Amed Üniversitesi olacak okulda Türkçe, İngilizce, Ermenice ve Süryanice de eğitim verilecek.



Kurucular arasında Şivan Perwer de var



Türkiye’nin eğitim dili Kürtçe olan ilk üniversitesini kurmak için yola çıkan Mezoptamya Vakfı’nın kuruluşu onaylandı. Resmi Gazete’de yayınlanarak kuruluşu tescil edilen Mezopotamya Vakfı’nca Diyarbakır’da Türkiye’nin eğitim dili Kürtçe olan ilk üniversitesinin kurulması için çalışmalara başlandı. Kurucuları arasında ünlü Kürt sanatçı Şivan Perwer’in yanı sıra insan hakları savunucuları, işadamları ve akademisyenlerin de bulunduğu, merkezi Diyarbakır’da bulunan vakıf tarafından kurulacak üniversitede Türkçe ve İngilizce’nin yanı sıra ilerleyen süreçte Ermenice ve Süryanice de eğitim verilmesi planlanıyor. Vakfın Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Selim Ölçer, yaklaşık bir yıl önce çalışmalarını 15 kişiyle başlattıkları ve 200’ü aşkın kurucu üyeye ulaştıkları vakfın resmen kurulduğunu söyledi.



Adı Amed Üniversitesi olacak



Dr. Ölçer, vakıf olarak bölgede çok dilli, başta üniversite olmak üzere muhtelif seviyelerde eğitim kurumları oluşturmak için çaba içerisinde olacaklarını belirterek, yasalar çerçevesinde çalışmaların sürece paralel bir biçimde gitmesi için emek sarf ettiklerini söyledi. “Eğitim dili Kürtçe olan Türkiye’nin ilk üniversitesinin adı büyük ihtimalle ‘Amed’ olacak” diyen Ölçer, Kürt diline katkıda bulunmak ve anadilde eğitim vermek için yola çıktıklarını vurguladı. Dr. Ölçer, şunları kaydetti: “Tescil edilen Mezopotamya Vakfı’nın resmiyeti için 23 Haziran’da kongreye gidiyoruz. Mülkiyet edinmek ve bağış toplamak gibi çalışmalara ağırlık vereceğiz. İlerleyen süreçte üniversitenin kurulması için YÖK’e başvuruda bulunulacak. YÖK’ün onayının ardından Bakanlar Kurulu’nda imzaya açılacak. Meclis’te yasalaştırılmasıyla üniversite kuruluşunu tamamlamış olacak. Kurulacak üniversite Kürt kültürünü ve değerlerini yaşatacak yeni imkanlar yaratacak.”