İlk Kürtçe karneler verildi

Okul öncesi eğitim kurumları ile ilk ve orta dereceli okullarda okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci, bugün karne alarak 2 hafta sürecek yarıyıl tatiline girdi. Türkiye'de ilk kez Kürtçe eğitim veren Ferzad Kemanger Eğitim Destek Evi öğrencileri ilk karnelerini aldı.

Bianet’te yer alan habere göre, okul bahçesinde yapılan karne töreninde konuşan DTK Eş Başkanı Selma Irmak, Kürtlerin yıllarca ana dilleri için mücadele ettiklerini, bu mücadelenin henüz sona ermediğini söyledi. Ferzad Kemanger’in çok zor şartlar altında açıldığını ifade eden Irmak, daha pek çok yerde Kürtçe okullar açmayı hedeflediklerini belirtti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Gültan Kışanak da şöyle konuştu:

“Bu daha başlangıç, bir ilk adım. İnanıyorum ki büyüyerek gelişecek. Bizler asimilasyon politikalarının yaşlanmış temsilcileri olarak buradayız. Ama geleceğimiz, asimilasyon politikalarını boşa çıkarmış, kendi ana dilinde eğitim gören, toplumuyla, halkıyla, kültürüyle bütünleşen yeni kuşakların olacak.”

Kışanak konuşmasının ardından bir kız çocuğuna ilk Kürtçe karnesini verdi.

Ne olmuştu?

Diyarbakır’daki Ferzad Kemanger İlkokulu, Hakkari’deki Üveyş Ana İlköğretim Okulu ve Şırnak’taki Bêrîvan İlköğretim Okulu Kürdi-Der ve Eğitim Sen’in de aralarında bulunduğu sivil toplum kuruluşlarının ve Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) desteğiyle hayata geçirilmişti.

Ancak faaliyetlerine başlamalarının hemen ardından üç okulda İçişleri Bakanlığı’nın talimatıyla mühürlendi.

Üç okulun kapatılması üzerine çocuklarının anadilinde, Kürtçe eğitim görmesini isteyen veliler ve halk mühürleri söktü.

Diyarbakır Valiliği tarafından mühürlenen Ferzad Kemanger İlkokulu’nun mührü kaldırıldı. Okulun henüz resmi bir statüsü bulunmuyor, özel okul statüsü verilmesi için başvurulmuştu.

110 öğrencisi ve beş sınıfı bulunan okulda spor, resim, müzik, matematik, hayat bilgisi ve Kürtçe dersleri veriliyor. Dördüncü sınıftan itibaren de Türkçe ve İngilizce dersleri verilecek.