İlk küresel gazetecilik ödülü olan True Story­ Award'a başvurular başladı

İlk küresel gazetecilik ödülü olan True Story­ Award için başvurular başladı.

Gazetecilerin kendi ülkelerinin sınırlarının ötesinde bilinen seslerini duyurmak ve bunu yaparken medyada sunulan bakış açılarının çeşitliliğini artırmak olan True Story Award, araştırmalarının derinliği, gazeteciliğin niteliği ve sosyal uygunluğu ile kendini farklı kılan 12 dilde yazan bağımsız bir vakıf ve gazeteciler tarafından verilecek. Ödülün Avrupa Jürisi’nde yazar ve gazeteci Ece Temelkuran da yer alıyor.

29 ülkeden 50 jüri üyesi yılın en iyi 42 metnini seçecek ve ardından bir kazanan seçilecek. Kazanan gazeteci, 30.000 İsviçre frangı ödül parası alırken, toplam ödül miktarı 177 000 İsviçre Frangını bulacak.

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