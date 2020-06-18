İlk Koronavirüs filmi Türkiye'de çekildi: Corontina

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sürerken, Covid-19 konulu ilk sinema filmi tamamlandı. Can Sarcan'ın yönettiği, tamamı İngilizce çekilen "Corontina" adlı yapım, sonbaharda vizyona girecek. Filmin başrolünde ise Ayşe Akın var.



Snobmagazin'in haberine göre; dünyanın ve Türkiye'nin Covid-19 konulu ilk sinema filmi tamamlandı. Yapımcılığını Bilal Kalyoncu'nun üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Can Sarcan'ın oturduğu "Corontina" isimli film 3 haftada çekildi.



Çekimlerin bir bölümü sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde İstiklal Caddesi'nde yapıldı.

Filmin konusu

"Corontina", ölümcül salgını 1 milyon dolar ödüllü bir televizyon yarışmasına katılan 8 kişinin öyküsü üzerinden beyazperdeye taşıyacak.



Senaryosunu Koray Yeltekin'in kaleme aldığı filmin konusu şöyle: Dünyanın dört bir yanından gelen 8 yarışmacı, dış dünyayla iletişimleri olmadan, kameralarla dolu bir evde 1 milyon dolarlık büyük ödül için kıyasıya bir yarışın içine girerler.



Yaşadıkları olağandışı durumlar sonrasında yarışma evini terk etmek zorunda kalırlar. Dışarı çıktıklarında ise bıraktıklarından çok farklı bir dünyayla karşılaşacaklardır. Victoria Walker (Ayşe Akın), hakikati öğrenmek ve hayatta kalmak için diğer yarışmacılarla birlikte büyük bir savaş verir.



Büyük ödülü kazanmak uğruna başlayan bu yarış, yarışmacılar için hayatta kalma mücadelesine dönüşürken, acaba bütün bu yaşananlar formatın bir parçası mıdır?