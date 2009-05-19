İlk konser Türkiye'de

Eurovision’da kardeş ülke Azerbaycan’a üçüncülük getiren güzel şarkıcı Aysel, yarışma sonrası ilk konserini Türkiye’de vereceğini söyledi.



Geçtiğimiz cumartesi gecesi Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen 54. Eurovision Şarkı Yarışması’nda ülkesini Arash ile birlikte temsil eden Azeri güzel Aysel, Batı müziği ile geleneksel melodileri harmanlayan “Always” adlı şarkı ile 207 puan toplamayı başararak üçüncü oldu.



Güzelliği ve beyaz mini kıyafetiyle de büyük beğeni toplayan genç yıldız, yaptığı açıklamada Türkiye ve Azerbaycan’ın birbirlerine 12’şer tam puan vereceğinden emin olduğunu söyledi.



Azeri güzel Aysel’in Hürriyet gazetesine verdiği röportaj:



Türkiye’nin Azerbaycan’a 12 tam puan vermesini bekliyor muydunuz?



- Türk halkının bizi destekleyeceğinden emindik, buna çok inandık. Biz her zaman Türk halkına kardeş gözüyle baktık. Eurovision’da 12 puan vereceğine de inanıyordum. Çok sevindim. Ben de Azerbaycan halkından Türkiye’ye 12 puan vermelerini rica etmiştim. Biz de Hadise Hanım’a 12 puan verdik.



Türkiye’ye gelmeyi düşünüyor musunuz?



- Evet, gelmeyi çok istiyorum. Çünkü en büyük destek aldığım ülke Türkiye ve ben de en kısa zamanda oraya geleceğim. Türk halkına minnettarlığımı bilmenizi istiyorum. İlk konserimi yakında Türkiye’de vereceğim. Türkiye-Azerbaycan dostluğunun bir ömür boyu sürmesini diliyorum.



Eurovision temsilcimiz Hadise’yi nasıl buldunuz?



- Hadise Hanım’la tanıştığımıza çok mutlu oldum. Bir araya gelip konuştuk, iyi dileklerimi söyledim. Bizim aramızda rekabet vardı ama kardeş ülkeler arasında olan rekabet tatlıdır. (Gülüyor) Türkiye’den çok güzel övgüler aldık, bunu söylemeden geçemeyeceğim.



Yarışmadan önce Türkiye ve Ermenistan arasındaki yakınlaşmadan rahatsız olduğunuzu söylemiştiniz. Bu konu hakkında ne diyeceksiniz?



- Bu politik bir konu. Bu durumu olumsuz bulduğumu söylemiştim. Biz yarışmadan önce halka sorduğumuz zaman, Türkiye’ye oy vereceklerini söylediler. Ben de her zaman Türkiye’ye güvenirim ve inanırım dedim.



Halen eğitiminize devam ediyorsunuz değil mi?



- Evet, Azerbaycan Devlet Diller Üniversitesi Siyasal Bilimler bölümünde okuyorum. Üçüncü sınıftayım.



