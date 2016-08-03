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Kültür-Sanat

İlk kez uzayda plak çalındı!

Jack White geçmişte çıkmış bir albümünü, özel bir balon eşliğinde uzaya göndererek; ‘uzayda çalınan ilk plak’ yapmaya hazırlandığını açıklamıştı

03 Ağustos 2016 23:05

Pek çok Grammy Ödülü kazanmış Amerikalı müzisyen, yapımcı ve aktör Jack White’ın Nashville merkezli plak şirketi Third Man Records’un yedinci yaş günü, şirketten çıkan Carl Sagan’a ait ‘A Glorious Dawn’ kaydının uzayda çalınmasıyla kutlandı.

Kültür Servisi'nin The NewYork Times'dan referans verdiği haberine göre, Jack White; geçtiğimiz hafta Third Man Records’tan çıkmış olan bir albümü, ‘uzayda çalınan ilk plak’ yapmaya hazırlandığını açıklamış, özel bir tasarım olan Icarus Craft adlı pikabın ilk fotoğraflarını paylaşmıştı. Proje, geçtiğimiz günlerde hayata geçirildi. ‘A Glorious Dawn’ın altın kaplamalı kopyası, yüksek rakıma çıkabilen bir hava balonuna bağlı özel pikapla birlikte dünyadan yaklaşık 29 kilometre yükseğe çıktı.

Ünlü gökbilimci Carl Sagan’ın hazırladığı ‘Cosmos’ belgeselinden parçaların, elektronik müzisyen John D. Boswell tarafından yorumlandığı ‘A Glorious Dawn’ kaydı, plak şirketinin kurulduğu 2009 yılında çıkan 'Symphony of Science' albümünde yer almıştı.

Yaklaşık dört yıllık bir çalışma sonucu gerçekleştirilen proje, White’ın plak endüstrisine destkek olma çabalarının bir parçasıydı. White, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Amacımıza ulaşarak büyük hayalleri olan insanlara, hayalleri her ne olursa olsun kendi hedefleri gerçekleştirmeleri için ilham vermeyi umuyoruz,” dedi. 

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