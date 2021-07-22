İlk kez Brezilya'da görülen Covid-19'un gamma varyantına Rusya'da da rastlandı

Covid-19'un yeni bir varyantı olan ve ilk kez Brezilya'da tespit edilen gamma'nın, Rusya'da sayıları az da olsa bazı vakalarda görüldüğü açıklandı.

Rus haber ajansı Interfax, EpiVacCorona anti-Covid aşısını geliştiren Vektor Viroloji ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi'nin söz konusu gamma varyantını tespit ettiğini ve gelişmeyle ilgili önlem aldığını aktardı.

Yetkililerin perşembe günü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Rusya Federasyonu genelinde delta varyantı oldukça yaygınlaştı. Şu anda ülke sınırlarında bazı vakalarda yeni bir varyant olan gamma tespit edildi ve bu kişiler karantina altına alındı" ifadeleri kullanıldı.

Rusya merkezli kurum ayrıca delta ve gamma varyantlarının "ciddi risk" teşkil ettiğini belirterek, bu Covid-19 türlerinin daha hızlı yayıldığını ve vücutta oluşan antikorları hızla azalttığını belirtti.

Daha önce Sputnik V adlı Covid-19 aşısını geliştiren Vektor Viroloji ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi, yapılan çalışmalar neticesinde İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya'da ortaya çıkan mutasyonlarına karşı EpiVacCorona adlı aşıyı geliştirmişti.

Söz konusu aşının yeni tür gamma varyantına karşı ne kadar etkili olduğu, yapılacak testlerden sonra ortaya çıkacak.