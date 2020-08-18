İlk kez bir amfibide çok eşliliğe rastlandı, rekabet koşullarından ötürü 'harem' kurdu!

Brezilya yağmur ormanlarına özgü bir kurbağa türünde erkeğin iki dişiyle harem kurduğu belirlendi. Erkek çok eşliliğine ilk kez bir amfibide de rastlanmasıyla dört üyeliler (tetrapod) sınıfının tüm üyelerinde erkek çok eşliliğinin varolduğu saptandı

Brezilya'nın São Paulo eyaletindeki Estadual de Campinas Üniversitesi zooloğu Fabio de Sa, Science Advances dergisinde yayımlanan makalesinde, Brezilya yağmur ormanlarına özgü bir kurbağa türünün erkeklerde çok eşlilik saptanan ilk amfibi olduğunu duyurdu.

Zoolog Fabio de Sa, böylece dört ayaklı omurgalı hayvanların ait olduğu dört üyeliler (tetrapod) sınıfının tüm üyelerinde erkek çok eşliliğinin varolduğunun ortaya çıktığını belirtti.

Erkek kendisine sadık iki dişiyle çiftleşiyor

Erkeklerin birbirleriyle rekabet etmek zorunda kaldığı ve su, gıdanın az olduğu ortamlarda 'Thoropa taophora' denilen, sadakatleri ve tek eşlilikleriyle bilinen kurbağa türünün erkeğinin sadece kendisine sadık iki dişiyle çiftleştiği bir yaşam sürebildiğini söyleyen De Sa, bilim insanlarının hayvanlarda en yaygın çiftleşme sisteminin erkeklerde çokeşlilik olduğunu düşündüğünü, buna daha önce kemikli balıklar, sürüngenler, memeliler, kuşlar ve bazı omurgasızlarda rastlandığını belirtti.

Rekabet koşulları çok eşliliğe itiyor

Hayvanların çiftleşme sistemi, evrimin erken aşamalarıyla bağlantılandırılan çok eşlilikten yavrunun yoğun ebeveyn bakımına ihtiyaç duyduğu tek eşliliğe uzanan bir süreç olarak değerlendiriliyor. Erkeğin çok eşliliğinin erkeklerin dişiler için birbirleriyle rekabet etmek zorunda kaldığı ve su, beslenme gibi temel ihtiyaç maddelerinin az olduğu ortamlarda geliştiği üzerinde duruluyor.

Yağmur ormanlarında kuytu köşelerde barınan kurbağaları inceleyen araştırma ekibi, bu kurbağaları yağmur ormanlarının dışındaki kayalık çıkıntıların tatlı su alanlarının nispeten az ve güneşe daha fazla maruz kalan noktalarında kameralara aldı.

Erkekler, üreme alanlarında devriye gezip davetsiz misafirlere yönelik daha saldırgan tavırlar sergilerken, sadece iki dişiyle uzun vadeli çiftleşmeye geçmişti. Bu dişilerden biri daha baskın, diğeri ise ikincil konumdaydı.



Videoda gördüklerini doğrulamak isteyen ekip, iki dişinin iribaşlarının aynı babadan olduğunu, baskın dişinin daha fazla yavruladığını tespit etti. De Sa, "Bu ilişkide dişinin avantajı, dışarıda kalmak ve başka bir erkek bulamamak yerine kaliteli bir üreme alanı içinde varolabilmesi" yorumunu yaptı.