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Yaşam

İlk kadın eylemi İzmir’de gerçekleşti

Türkiye tarihinde kadınlar tarafından gerçekleştirilen ilk protesto gösterisinin İzmir’de yapıldığı ortaya çıktı.

04 Aralık 2011 02:00

T24 - Türkiye tarihinde kadınlar tarafından gerçekleştirilen ilk protesto gösterisinin İzmir’de yapıldığı ortaya çıktı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi’ndeki belgelere göre, 1828 tarihinde ekmek fiyatlarının zamlanmasına büyük tepki gösteren kadınlar, 3 gün boyunca sokakları işgal etti. Bu tavır sonunda zam geri alındı.


Cumhuriyet'te yer alan habere göre; Yazar İlhan Pınar tarafından müzeye bağışlanan belgelere göre, Türkiye tarihindeki ilk kadın ayaklanması 1828 yılında, Kadifekale, Tilkilik, Namazgâh ve Damlacık gibi Türk mahallelerinde gerçekleşti. Dönemin İzmir Valisi Hasan Paşa tarafından verilen izinle yapılan “ekmek zammı” ilk olarak erkekler tarafından protesto edildi. Sonuç alınamaması üzerine kadınlar, çocuklarıyla birlikte sokaklara çıktı ve 3 gün süren protesto gösterileri yaptı. İzmirli kadınların bu tavrı sonrasında ekmek zammı, Hasan Paşa’nın devreye girmesiyle geri alındı.


O dönemlerde İzmir’de bulunan Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun elçisi Baron Anton Prokesch von Osten tarafından tanık olunan olaylar, 1934 yılında Avusturya’da yayımlanan “Edebiyat Yıllığı” (Jahrbücher der Literatür) adlı derginin 67. ve 68. sayılarında kaleme alındı. İzmir’de bulunduğu dönemde eski Smyrna’yı arkeoloji dünyasına tanıtan Baron von Osten, yazısında, İzmir’de yaşanan kadın eylemlerini olduğu gibi anlatarak, Türk kadınının zam karşısında gösterdiği mücadeleye geniş yer verdi.


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