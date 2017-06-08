İlk insan tahmin edilenden 100 bin yıl önce de vardı

Alman bilim insanlarının yönetiminde görev yapan uluslararası bir araştırma grubunun Fas’ın kuzey batısında keşfettiği bazı fosiller, ilk insanın ortaya çıkış hikayesinin tahmin edilenden 100 bin yıl daha önceye dayandığını ortaya koydu. Almanya’nın Leipzig kentindeki Max Planck Evrimsel Antropoloji Enstitüsü'nden Paleoantropolog Jean-Jacques Hublin ile birlikte çalışan bilim insanlarının bu konudaki araştırmaları saygın İngiliz bilim dergisi Nature'da yayınlandı.

İlk insanının 200 bin yıllık geçmişi olduğu sanılıyordu

Bulunan fosiller "sansasyon" diye nitelendiriliyor. Çünkü şimdiye kadar ilk insana ait olduğu saptanan Etiyopya’ya bağlı Omo Kibish’de bulunan fosillerin 200 bin yıllık bir geçmişi olduğu tahmin ediliyordu.

Paleoantropolog Jean-Jacques Hublin, "Uzunca bir süre ilk insanın evriminin yaklaşık 200 bin yıl önce Afrika’nın doğusunda başladığını tahmin ediyorduk. Ama şimdi elimize geçen veriler ilk insanın bundan yaklaşık 300 bin yıl önce tüm Afrika kıtasına yayılmış olduğunu gösteriyor" diyor.

Şimdiye dek genel olarak kabul gören "Afrika'dan Dışarı" (Out of Africa) adlı teori, modern insanın (Homo sapiens) 200 bin yıl önce Afrika’da ortaya çıktığı ve 100 bin yıl kadar önce de Afrika’dan dünyanın diğer kısımlarına yayılmaya başladığını savunuyordu.

Metro'daki insandan farkı yok

Bilim adamı Hublin “çok önemli” bulgular keşfettiklerini, bunlar arasında bir “insan suratının” kalıntıları ile "Afrikalı ilk insanın en güzel alt çene kemiklerinden birinin” var olduğunu belirtiyor. Paleoantropolog Hublin, "Bu en eski ilk insan bugün metroda karşınıza çıkabilecek herhangi birinin yüzü gibi, bu kişiye şapka giydirilse bugünkü modern insandan ayırt edilemez” diye konuşuyor.

Ancak Hublin keşfedilen fosildeki kafatası boşluğunun bugünkü insandan büyük farklılık gösterdiğini belirtiyor ve "Bugünkü biçime (morfolojiye) gelinmesi için aradan uzunca bir evrim sürecinin geçmesi gerekiyordu” diye de ekliyor.

Fosiller Fas'taki Cebel İrhud'da bulundu

Bilim insanları söz konusu bu çok önemli olarak nitelendirilen fosilleri Fas’ın başkenti Rabat’ın 400 kilometre güneyindeki Cebel İrhud’da keşfettiler. 1968 yılında da aynı yerde bir çocuğun fosili bulunmuş ve buna "İrhud 3" adı verilmişti. Önceleri bunun 40 bin yıllık bir fosil olduğu, daha sonra ise 160 bin yıl öncesine dayandığı kaydedilmişti.

Ancak bilim adamı Hublin bulunan fosilin geçmişine ilişkin bu saptamalar konusunda kuşku duymuştu. 2004 yılından bu yana yapılan kazılarda yeni tarihleme yöntemleri ile yeni fosiller gün ışığına çıkartıldı.

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