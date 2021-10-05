İlk hastada başarılı sonuç alındı; "Kafatasına yerleştirilen kibrit kutusu büyüklüğündeki cihaz, depresyonu tedavi etti"

ABD’li bilim insanları, kafatasına yerleştirilen ve beyne bağlanan bir elektrikli implantın ağır depresyon vakalarına karşı etkili olabileceğini tespit etti.

BBC’de yer alan habere göre,California Üniversitesi’nden bilim insanlarının geliştirdiği elektrikli implant, ilk hastada denendi ve başarılı sonuç elde edildi. İmplantı bir yıl önce takılan ilk hasta Sarah, hayatının değiştiğini söyledi.

Natura Medicine Journal isimli dergide yayımlanan deneysel çalışma kapsamında, Sarah’nın kafasına yerleştirilen kibrit kutusu büyüklüğündeki cihazın sürekli açık konumda olduğu ancak yalnızca ihtiyaç durumunda sinyal verdiği belirtildi.

Ameliyat için Sarah’nın kafatasında beynine bağlanacak kablolar için küçük delikler açıldı. Kibrit kutusu büyüklüğündeki cihaz da kemiğine yerleştirildi. Ameliyat, genel anestezi altında gerçekleşti ve bir gün sürdü.

Deneysel terapinin ilk hastası olan Sarah, daha önce depresyonu için çok sayıda tedavi denediği ancak olumlu sonuç alamadığını anlattı. Ameliyatın başta kulağa zor geldiğini söyleyen Sarah, çalışmanın başarılı olma ihtimaline güvenerek, içinde bulunduğu depresyondan çıkmak için gönüllü olduğunu ekledi.