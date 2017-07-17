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Yaşam

İlk gülücük emojisi 3700 yıl önce kullanılmış

Prof. Marchetti, emojili testinin diğer buluntularla birlikte Gaziantep Arkeoloji Müzesine teslim edileceğini söyledi

17 Temmuz 2017 19:53

Gaziantep'teki Karkamış Antik Kenti'nde bu yılki etabı tamamlanan kazı çalışmalarında üzerinde "gülücük" emojisi bulunan 3 bin 700 yıllık şerbet testisine ulaşıldı.

Gaziantep'in Suriye sınırındaki Karkamış ilçesinde yer alan "Karkamış Antik Kenti"nde yürütülen kazılara başkanlık eden İtalya'nın Bolonya Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nikolo Marchetti, Karkamış Antik Kenti'nin milattan önce 2. binyılda Anadolu'da ve Mezopotamya'da hüküm süren Hititlerin önemli kentlerinden biri olduğunu söyledi.

 

Hitit İmparatorluğunun izleri

 

Prof. Dr. Marchetti, Türkiye'nin en geniş mimari kazı alanında çalıştıklarına dikkati çekerek Karkamış'ta bu yıla kadar genellikle Demir Çağı, Geç Hitit dönemine ait kalıntılar bulduklarını, ancak bu yıl Hitit İmparatorluğu'na ait tabakalara ulaştıklarını vurguladı.

Karkamış krallığına ait önemli bilgilerin gün ışığına çıktığını anlatan Marchetti, bu bilgiler ışığında tarihte yeni sayfalar yazabileceklerini ifade etti.

Nikolo Marchetti, kentin nekropol alanında o dönemde tabut olarak kullanılan küpler, insanların küllerinin konulduğu topraktan kaplar, vazolar, süs eşyaları bulduklarını vurgulayarak, "Nekropol alanında çeşitli küpler, kaplar bulduk. Bunlardan en ilginci, milattan önce 1700 yılına ait üzerinde gülücük emojisi bulunan bir testi. Bu testi şerbet içmek için kullanılmış. Muhtemelen dünyanın en eski gülümsemesi. Bunu yapan usta ne amaçla bu emojiyi çizmiş bilemiyoruz ancak biz gülücük olarak nitelendiriyoruz." şeklinde konuştu.

Üzerinde gülümseme emojisi bulunan testinin parçalanmış olarak gün ışığına çıkarıldığına değinen Marchetti, tarihi eserin daha sonra usta restoratörler tarafından birleştirildiğini ve ortaya eşsiz bir eserin ortaya çıktığını bildirdi.

Marchetti, emojili testinin diğer buluntularla birlikte Gaziantep Arkeoloji Müzesine teslim edileceğini sözlerine ekledi.

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