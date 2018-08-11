İlk galibiyet priminden 2,6 milyon lira alan Galatasaray, kur sabitlemesinden yaklaşık 2 milyon lira kaybetti

Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçında son şampiyon Galatasaray, geriye düştüğü maçta deplasmanda Ankaragücü'nü 3-1 yendi. Lige iyi bir başlangıç yapan Galatasaray, 2.6 milyon TL galibiyet primi elde etti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Katarlı yayıncı kuruluş beIN Sports ile yaptığı anlaşmada dolar kurunu 3.77'ye sabitlemeseydi Galatasaray'ın kasasına bugün 4.35 milyon TL galibiyet primi girecekti.

Süper Lig maçlarının yayın haklarını Kasım 2016’da yıllık 500 milyon dolar karşılığında satın alan Katarlı 'beIN Sports'un, sözleşme imzaladığı aracı kurum Türkiye Futbol Federasyonu’na, 5.50'lerin üzerine çıkan güncel dolar/TL kuru üzerinden değil, 2 yıl önceki sözleşme döneminde belirlenen 3.77’lik kurdan ödeme yaptığı ortaya çıkmıştı.