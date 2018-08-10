"TFF kuru sabitledi, Süper Lig yayıncısı beIN Sports, 5.50 TL yerine 3.77 TL'den ödeme yapıyor

Süper Lig maçlarının yayın haklarını Kasım 2016’da yıllık 500 milyon dolar karşılığında satın alan Katarlı 'beIN Sports'un, sözleşme imzaladığı aracı kurum Türkiye Futbol Federasyonu’na, 5.50'lere dayanan güncel dolar/TL kuru üzerinden değil, 2 yıl önceki sözleşme döneminde belirlenen 3.77’lik kurdan ödeme yaptığı iddia edildi.

Cumhuriyet'ten Arif Kızılyalın'ın haberine göre, Süper Lig maçlarının naklen yayın hakkını Kasım 2016'da yıllık 500 milyon dolar karşılığında satın alan Katarlı şirket 'beIN Sports, sadece geçen mayıs ayında TEFE-TÜFE oranında bir düzeltme yaptı ve yoğun çabalar sonrası bu artışı her yıl uygulama sözü verdi. Ancak, dövizdeki yükseliş, TEFE-TÜFE artışını bir anda silip attı.

İddiaya göre, 18 kulübe ödemeyi Katarlı şirketin kuru üzerinden TL bazında gerçekleştiren TFF'nin uygulamaya koyduğu sabit kur, kulüplerin alacaklarında yarı yarıya bir azalmaya yol açacak.

Haberde 18 Süper Lig kulübü ile birlikte sözleşmeden 'pay' alan TFF'nin, sabit kur nedeniyle yaklaşık yüzde 55'lik bir zarara uğradığı iddia edildi.

beIN Sports, TFF'ye ödenen dolar kurunu 'şirketin gizlilik politikası' nedeniyle açıklayamayacağını bildirdi. Kamuoyuna yansıyan, 'beIN Sports', TFF'ye ve dolayısıyla kulüplere yaptığı yıllık ödemenin yarısını sözleşme tarihindeki sabit kurdan (3.77), diğer yarısını ise güncel kurdan ödüyor" iddiası ise federasyona yakın kaynaklarca doğrulanmadı. Ancak gazetenin haberine göre TFF'deki belgeler 3.77'lik oranı doğruluyor.

Aziz Yıldırım itiraz etmişti

Dönemin Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığını (KBV) yürüten Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın Katar'ın dolar kurunu 3.77'ye sabitlemesini kabul etmesine, Aziz Yıldırım'ın itiraz etmesi üzerine kavga çıkmıştı. Yıldırım, "Gerekirse Kulüpler Birliğini de TFF'yi de mahkemeye veririm" açıklamasında bulunmuştu. Satışta, dönemin Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı olan Göksel Gümüşdağ'ın büyük rol oynadığı söylenmişti.