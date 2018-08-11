Süper Lig başladı; ilk gülen Galatasaray oldu!

Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçında son şampiyon Galatasaray, geriye düştüğü maçta deplasmanda Ankaragücü'nü 3-1 yendi.

Spor Toto Süper Lig’de 2018-2019 sezonu Ankaragücü Galatasaray maçıyla açıldı. Galatasaray henüz 7. dakikada El Kabir’in golü ile geriye düştüğü maçı, 21. dakikada serdar Aziz ve 30. dakikada Kone’nin kendi kalesine attığı gollerle öne geçti. Eren Derdiyok’un uzatmada attığı gol skoru belirledi.

Her iki takımın da trafiğe takılması nedeniyle yaklaşık 15 dakika geç başlayan karşılaşmaya Galatasaray sürpriz bir kadro ile başladı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, üç yıldızı Belhanda, Feghouli ve Gomis’e ilk 11’de yer vermedi. Bu üç ismin yerine forvette Eren Derdiyok, forvet arkasında ise Sinan, Onyekuru ve Rodrigues görev yaptı.

Maç boyunca sürekli savunmada az adamla yakalanan Galatasaray, Ankaragücü hücum oyuncularının son vuruşlardaki yetersizliği ve final paslarındaki hataları sayesinde 90 dakikada boyunca kalesinde sadece 1 gol gördü. Ancak oynadığı futbol tat vermeyen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig’deki yoğun fikstür öncesi alarm verdi. Ankaragücü ise mütevazi kadrosuna rağmen güçlü rakibi karşısında başa bir oyun sergiledi. Hatta Galatasaray’dan daha önemli gol fırsatları yaratmasına rağmen karşılaşmadan puan almayı başaramadı.

Maça iyi başlayamayan Galatasaray, savunmada hücumda dağınık bir görüntü sergiledi. Bu dağınıklık, henüz maçın başında Ankaragücü’nün gol bulmasını sağladı. Golü attıktan sonra savunmaya gömülen ve hızlı ataklarla etkili olan Ankaragücü, Galatasaray kalesinde tehlikeler yarattı. Ankaragücü’nün ilk golünü atan El Kabir’in bir golü de ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.

Karşılaşmanın ilk 15 dakikasından sonra baskısını arttıran Galatasaray, net pozisyonlar bulamasa da art arda iki gol birden bulmayı başardı. Önce kornerden Serdar Aziz eşitliği sağladı. Bu golden 9 dakika sonra Kone’nin kendi kalesine attığı gol Galatasaray’ın soyunma odasına 2-1 önde girmesini sağladı.

Ankaragücü’nün daha etkin olduğu ikinci yarıda Galatasaray, kalesini gole kapamayı başardı. İki takımın da gol bulamadığı ikinci yarıda seyir zevki oldukça düştü. Maçın uzatma dakikalarında bir gol daha bulan Galatasaray, beklenen performansından uzak olsa da Ankara deplasmanından iki farklı galip ayrılmayı bildi.