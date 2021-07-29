İlk doz aşısını yaptıranların oranı yüzde 65'i geçti; İstanbul'un aşı tablosu sarı oldu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, İstanbul'daki aşılamada son durumu paylaştı.

Vali Yerlikaya'nın paylaşımında, "Bugün saat 12.30 itibarıyla, İstanbul'umuzda 1. doz aşıda yüzde 65'i geçtik. Böylece aşı tablomuzun rengi turuncudan sarı renge döndü. Şimdi Hedefimiz yüzde 75'i geçerek MAVİ renk olmak. Bu konuda her zaman yaptığımız desteğe teşekkür ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

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Koronavirüs aşı haritasında, illerin rengi, aşı yaptırma oranına göre kırmızı, turuncu, sarı veya mavi olarak belirleniyor.

Aşı yaptırma oranı yüzde 0 ila 55 olan illerin rengi kırmızı, 55 ila 65 arasında turuncu, 65 ila 75 arasında sarı, 75 ve üzeri ise mavi olarak belirleniyor.

Sağlık Bakanlığı'nın dün açıkladığı verilere göre illerin aşı tablosu renkleri şöyleydi: