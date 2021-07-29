T24 LogoT24 Logo
Koronavirüs

Bakan Koca: İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 21 milyon 901 bine indi

29 Temmuz 2021 14:38

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 Temmuz'da 1 milyon 99 bin 5 doz aşı uygulandığını, ilk doz Koronavirüs aşısını henüz yaptırmayanların sayısının 21 milyon 901 bin 631'e düştüğünü duyurdu. 
 
Koronavirüs vakaları artmaya devam ederken, Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs aşısına ilişkin olarak güncel verileri paylaştı.
 
28 Temmuz günü 1 milyon 99 bin 5 doz aşı uyguladığını belirten Koca, şunları kaydetti:
 
"İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 222.803. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 680.278 . Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 195.924. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 21.901.631’e indi."
 
 

Fahrettin Koca, dün Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, vaka sayılarının artış hızının yükselme eğiliminde olduğunun altını çizmişti. 

Aktif vakaların yaklaşık yüzde 87'sinin aşısı tamamlanmamış kişiler olduğunun altını çizen Koca, "Mevcut aktif vakalar içinde tam aşılı olup hastalığa yakalananların oranı yüzde 5'den az. Hastanede yatan hastalarımızın yüzde 95'i de aşısı tamamlanmamış kişiler" açıklamasını yapmıştı. 

Sağlık Bakanı Koca: Aktif vakalarımızın yaklaşık yüzde 87'si aşısı tamamlanmamış kişiler
 
Türk Tabipleri Birliği, Koronavirüs'ün diğer varyantlarına göre bulaşıcılığının daha fazla olduğu bilinen Delta varyantına karşı toplumsal bağışıklık kazanılması için, toplumun en az yüzde 80-85’inin iki doz aşı olmasını öneriyor.
fahrettin kocakoronavirüscovid
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24