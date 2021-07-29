Bakan Koca: İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 21 milyon 901 bine indi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 Temmuz'da 1 milyon 99 bin 5 doz aşı uygulandığını, ilk doz Koronavirüs aşısını henüz yaptırmayanların sayısının 21 milyon 901 bin 631'e düştüğünü duyurdu.

Koronavirüs vakaları artmaya devam ederken, Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs aşısına ilişkin olarak güncel verileri paylaştı.

28 Temmuz günü 1 milyon 99 bin 5 doz aşı uyguladığını belirten Koca, şunları kaydetti: