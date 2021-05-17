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Koronavirüs

İlk deneme başarısız olmuştu; Fransız ilaç şirketi Sanofi, yeniden geliştirdikleri Koronavirüs aşısının ikinci faz testlerinde olumlu sonuç açıkladı

17 Mayıs 2021 10:36

Fransız ilaç şirketi Sanofi, geliştirdikleri Koronavirüs (Covid-19) aşısının testlerinden olumlu sonuç aldıklarını duyurdu. 

Euronews'da yer alan habere göre, daha önce yetersiz sonuç nedeniyle ertelenen sürecin ardından Sanofi, Britanyalı şirket GlaxoSmithKline ile geliştirdikleri Koronavirüs aşısının ön faz 2 sonuçlarının, her yaş grubunda virüsü etkisiz hâle getiren antikor oluşumunu sağladığını açıkladı. Ön sonuçlara göre aşı ikinci dozda yüzde 95 ile yüzde 100 arasında antikor oluşturdu. 

Sanofi'nin geliştirdiği Koronavirüs aşısının insan testleri, 2020 yılında yeterli bağışıklık oluşmaması nedeniyle durdurulmuştu. Şirket, gerekli düzenlemeleri yaparak yeniden aşı geliştirme sürecine girmişti. 

Aşının faz 3 çalışmalarının gelecek haftalarda başlayacağı duyuruldu. 

Sanofi, geçen aylarda Avrupa Birliği (AB) ülkelerine Koronavirüs aşısı tedarik edilmesi amacıyla BioNTech-Pfizer aşısını üreteceklerini açıklamıştı. 

 

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