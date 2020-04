İlk defa orijinal dili İngilizce olmayan bir yapım 'En İyi Film' seçildi; işte Oscar'ın kazananları

T24 Haber Merkezi

92. Akademi Ödülleri (Oscar) Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu’nda yapılacak olan Oscar Ödülleri töreninde en iyiler belli oldu.

Güney Kore yapımı Parasite aldığı ödüllerle geceye damga vurdu. Parasite; En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Orijinal Senaryo ve En İyi Uluslararası Film ödüllerini kazandı. Film, prestijli 'En İyi Film' ödülünü kazanan ve orijinal dili İngilizce olmayan ilk film olarak tarihe geçti.

Gecenin ilk Oscar ödülü En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında verildi. Brad Pitt, Once Upon a Time in Hollywood'daki rolüyle En İyi Yardımıcı Erkek Oyuncu dalında Oscar'a hak kazandı. En İyi Kadın Oyuncu ödülünü Judy filmindeki rolüyle Renée Zellweger kazandı. En İyi Erkek Oyuncu ödülüne de 'Arthur Fleck'in 'Suçun Palyaço Prensi'ne dönüşümünü anlatan Joker filmindeki performansıyla Joaquin Phoenix layık görüldü.

Phoenix büyük bir başarı elde etse de, yılın en çok konuşulan filmlerinden Joker 11 dalda ödüle aday gösterilirken sadece birini kazanabildi.

Brad Pitt'ten azil sürecine gönderme

Teşekkür konuşmasında, ABD Başkanı Donald Trump'ın azil yargılaması sürecindeki 'tanık dinleme' tartışmasına atıf yapan Brad Pitt, "Konuşma yapmam için 45 saniyelik sürem olduğunu söylediler, Senato'nun John Bolton'a tanıdığı süreden 45 saniye daha fazla" dedi.

En İyi Animasyon dalında Oscar’ın sahibi Toy Story 4 (Oyuncak Hikayesi 4) filmi oldu.

En İyi Kısa Animasyon dalında ise Oscar’ın sahibi Hair Love filmi oldu.

En İyi Orijinal Senaryo dalında Oscar’ın sahibi Kore sinemasının ürünü Parasite filmi oldu.

En İyi Uyarlama Senaryo dalında Oscar’ın sahibi Jojo Rabbit filmi oldu.

En İyi Kısa Film dalında Oscar’ın sahibi The Neighbor’s Window filmi oldu.

En İyi Yapım Tasarımı dalında Oscar’ın sahibi Once Upon A Time... in Hollywood filmi oldu.

En İyi Kostüm Tasarımı dalında Oscar ödülünün sahibi Little Women oldu.

En İyi Belgesel dalında ödülü kazanan film American Factory oldu.

En İyi Kısa Belgesel ödülünü ise Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl) kazandı.

En İyi Yardımcı Kadın dalında ödülü Marriage Story filmindeki rolüyle Laura Dern kazandı.

En İyi Ses Kurgusu dalında Oscar ödülünü Ford v Ferrari filmi kazandı.

En İyi Ses Miksajı dalında ödülü 1917 filmi kazandı.

En İyi Sinematografi ödülünü 1917 filmiyle Roger Deakins kazandı.

En İyi Kurgu ödülünü Ford v Ferrari filmiyle Michael McCusker ve Andrew Buckland kazandılar.

En İyi Görsel Efekt ödülünü 1917 filmi kazandı.

En İyi Makyaj Ve Saç Tasarımı dalında Oscar ödülünü Bombshell filmiyle Kazu Hiro, Anne Morgan & Vivian Baker kazandılar.

En İyi Uluslararası Film ödülünü Güney Kore'den Parasite kazandı.

En İyi Film Müziği dalında Oscar’ın sahibi Joker filmi oldu. Joker aday olduğu dallar arasında ilk Oscar’ını kazandı.

En İyi Özgün Şarkı ödülü I'm Gonna Love Me Again - Rocketman filmiyle Elton John & Bernie Taupin'in oldu.

En İyi Yönetmen Oscar'ını BongJoon Ho, Parasite filmiyle kazandı.

En İyi Erkek Oyuncu ödülünü Joker filmindeki rolüyle Joaquin Phoenix kazandı.

En İyi Kadın Oyuncu ödülünü Judy filmindeki rolüyle Renée Zellweger kazandı.

Güney Kore yapımı Parasite, En İyi Film ödülünü de alarak, 4. Oscar'ını kucakladı.

İŞTE ADAYLAR VE KAZANANLAR

En İyi Yönetmen

Martin Scorsese – The Irishman

Todd Philips – Joker

Sam Mendes – 1917

Quentin Tarantino – Once upon a Time…in Hollywood

BongJoon Ho – Parasite*

En İyi Film

Ford v Ferrari

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Little Women

Marriage Story

1917

Once upon a Time…in Hollywood

Parasite*

En İyi Erkek Oyuncu

Antonio Banderas – Pain and Glory

Leonardo DiCaprio – Once upon a Time…in Hollywood

Adam Driver – Marriage Story

Joaquin Phoenix – Joker*

Jonathan Pryce – The Two Popes

En İyi Kadın Oyuncu

Cynthia Erivo – Harriet

Scarlett Johansson – Marriage Story

Saoirse Ronan – Little Women

Charlize Theron – Bombshell

Renée Zellweger – Judy*

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Tom Hanks – A Beautiful Day in the Neighborhood

Anthony Hopkins – The Two Popes

Al Pacino – The Irishman

Joe Pesci – The Irishman

Brad Pitt – Once Upon a Time in Hollywood*

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Kathy Bats – Richard Jewell

Laura Dern – Marriage Story*

Scarlett Johansson – Jojo Rabbit

Florence Pugh – Little Women

Margot Robbie – Bombshell

En İyi Orijinal Senaryo

Rian Johnson (Knives Out)

Noah Baumbach (Marriage Story)

Sam Mendes ve Krysty Wilson-Cairns (1917)

Quentin Tarantino (Once Upon a Time in Hollywood)

Bong Joon Ho and Han Jin Won (Parasite)*

En İyi Uyarlama Senaryo

Taika Waititi (Jojo Rabbit)*

Steve Zaillian (The Irishman)

Anthony McCarten (The Two Popes)

Greta Gerwig (Little Women)

Todd Phillips ve Scott Silver (Joker)





En İyi Animasyon Filmi

Toy Story 4*

Missing Link

Klaus

I Lost My Body

How to Train Your Dragon: The Hidden World

En İyi Kısa Belgesel

In the Absence

Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl)*

Life Overtakes Me

St Louis Superman

Walk Run Cha-Cha

En İyi Sinematografi

Rodrigo Prieto – The Irishman

Lawrence Sher – Joker

Jarin Blaschke – The Lighthouse

Roger Deakins – 1917*

Robert Richardson- Once upon a Time…in Hollywood

En İyi Kurgu

Michael McCusker and Andrew Buckland – Ford v Ferrari*

Thelma Schoonmaker – The Irishman

Tom Eagles – Jojo Rabbit

Jeff Groth – Joker

Yang Jinmo – Parasite

En İyi Kısa Film (Animasyon)

Daughter

Hair Love*

Kitbull

Memorable

Sister

En İyi Kostüm Tasarımı

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Little Women*

Once upon a Time…in Hollywood

En İyi Ses Miksajı

Ad Astra

Ford v Ferrari

Joker

1917*

Once upon a Time…in Hollywood

En İyi Ses Kurgusu

Ford v Ferrari*

Joker

1917

Once upon a Time…in Hollywood

Star Wars: The Rise of Skywalker

En İyi Film Müziği

Joker*

Little Women

Marriage Story

1917

Star Wars: The Rise of Skywalker

En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı

Bombshell - Kazu Hiro, Anne Morgan & Vivian Baker*

Joker - Nicki Ledermann & Kay Georgiou

Judy - Jeremy Woodhead

Maleficent: Mistress of Evil - Paul Gooch, Arjen Tuiten & David White

1917 - Naomi Donne, Tristan Versluis & Rebecca Cole

En İyi Özgün Şarkı

I Can't Let You Throw Yourself Away - Toy Story 4 (Randy Newman)

I'm Gonna Love Me Again - Rocketman (Elton John & Bernie Taupin)*

I'm Standing With You - Breakthrough (Diane Warren)

Into the Unknown - Frozen 2 (Kristen Anderson-Lopez & Robert Lopez)

Stand Up - Harriet (Joshuah Brian Campbell & Cynthia Erivo)

En İyi Görsel Efekt

Alita: Battle Angel

Avengers: Endgame

Captain Marvel

Cats

Gemini Man

The Irishman

The Lion King

1917*

En İyi Yapım Tasarımı

The Irishman - Bob Shaw & Regina Graves

Jojo Rabbit - Ra Vincent & Nora Sopková

1917 - Dennis Gassner & Lee Sandales

Once Upon a Time... in Hollywood - Barbara Ling & Nancy Haigh*

Parasite - Lee Ha Jun & Cho Won Woo

En İyi Kısa Film

Brotherhood

Nefta Football Club

The Neighbor’s Window*

Saria

A Sister

En İyi Belgesel

American Factory*

The Cave

Edge of Democracy

For Sama

Honeyland

En İyi Uluslararası Film

Çekya – The Painted Bird

Estonya – Truth and Justice

Fransa – Les Misérables

Macaristan – Those Who Remained

Kuzey Makedonya – Honeyland

Polonya – Corpus Christi

Rusya – Beanpole

Senegal – Atlantics

Güney Kore – Parasite*

İspanya – Pain and Glory.