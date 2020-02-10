İlk defa orijinal dili İngilizce olmayan bir yapım 'En İyi Film' seçildi; işte Oscar'ın kazananları

T24 Haber Merkezi
92. Akademi Ödülleri (Oscar) Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu’nda yapılacak olan Oscar Ödülleri töreninde en iyiler belli oldu.
Güney Kore yapımı Parasite aldığı ödüllerle geceye damga vurdu. Parasite; En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Orijinal Senaryo ve En İyi Uluslararası Film ödüllerini kazandı. Film, prestijli 'En İyi Film' ödülünü kazanan ve orijinal dili İngilizce olmayan ilk film olarak tarihe geçti.
Gecenin ilk Oscar ödülü En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında verildi. Brad Pitt, Once Upon a Time in Hollywood'daki rolüyle En İyi Yardımıcı Erkek Oyuncu dalında Oscar'a hak kazandı. En İyi Kadın Oyuncu ödülünü Judy filmindeki rolüyle Renée Zellweger kazandı. En İyi Erkek Oyuncu ödülüne de 'Arthur Fleck'in 'Suçun Palyaço Prensi'ne dönüşümünü anlatan Joker filmindeki performansıyla Joaquin Phoenix layık görüldü.
Phoenix büyük bir başarı elde etse de, yılın en çok konuşulan filmlerinden Joker 11 dalda ödüle aday gösterilirken sadece birini kazanabildi.
Brad Pitt'ten azil sürecine gönderme
Teşekkür konuşmasında, ABD Başkanı Donald Trump'ın azil yargılaması sürecindeki 'tanık dinleme' tartışmasına atıf yapan Brad Pitt, "Konuşma yapmam için 45 saniyelik sürem olduğunu söylediler, Senato'nun John Bolton'a tanıdığı süreden 45 saniye daha fazla" dedi.
En İyi Animasyon dalında Oscar’ın sahibi Toy Story 4 (Oyuncak Hikayesi 4) filmi oldu.
En İyi Kısa Animasyon dalında ise Oscar’ın sahibi Hair Love filmi oldu.
En İyi Orijinal Senaryo dalında Oscar’ın sahibi Kore sinemasının ürünü Parasite filmi oldu.
En İyi Uyarlama Senaryo dalında Oscar’ın sahibi Jojo Rabbit filmi oldu.
En İyi Kısa Film dalında Oscar’ın sahibi The Neighbor’s Window filmi oldu.
En İyi Yapım Tasarımı dalında Oscar’ın sahibi Once Upon A Time... in Hollywood filmi oldu.
En İyi Kostüm Tasarımı dalında Oscar ödülünün sahibi Little Women oldu.
En İyi Belgesel dalında ödülü kazanan film American Factory oldu.
En İyi Kısa Belgesel ödülünü ise Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl) kazandı.
En İyi Yardımcı Kadın dalında ödülü Marriage Story filmindeki rolüyle Laura Dern kazandı.
En İyi Ses Kurgusu dalında Oscar ödülünü Ford v Ferrari filmi kazandı.
En İyi Ses Miksajı dalında ödülü 1917 filmi kazandı.
En İyi Sinematografi ödülünü 1917 filmiyle Roger Deakins kazandı.
En İyi Kurgu ödülünü Ford v Ferrari filmiyle Michael McCusker ve Andrew Buckland kazandılar.
En İyi Görsel Efekt ödülünü 1917 filmi kazandı.
En İyi Makyaj Ve Saç Tasarımı dalında Oscar ödülünü Bombshell filmiyle Kazu Hiro, Anne Morgan & Vivian Baker kazandılar.
En İyi Uluslararası Film ödülünü Güney Kore'den Parasite kazandı.
En İyi Film Müziği dalında Oscar’ın sahibi Joker filmi oldu. Joker aday olduğu dallar arasında ilk Oscar’ını kazandı.
En İyi Özgün Şarkı ödülü I'm Gonna Love Me Again - Rocketman filmiyle Elton John & Bernie Taupin'in oldu.
En İyi Yönetmen Oscar'ını BongJoon Ho, Parasite filmiyle kazandı.
En İyi Erkek Oyuncu ödülünü Joker filmindeki rolüyle Joaquin Phoenix kazandı.
En İyi Kadın Oyuncu ödülünü Judy filmindeki rolüyle Renée Zellweger kazandı.
Güney Kore yapımı Parasite, En İyi Film ödülünü de alarak, 4. Oscar'ını kucakladı.
En İyi Film ödülü yönetmenliğini Sam Mendes'in yaptığı 1917'nin oldu.
İŞTE ADAYLAR VE KAZANANLAR
En İyi Yönetmen
Martin Scorsese – The Irishman
Todd Philips – Joker
Sam Mendes – 1917
Quentin Tarantino – Once upon a Time…in Hollywood
BongJoon Ho – Parasite*
En İyi Film
Ford v Ferrari
The Irishman
Jojo Rabbit
Joker
Little Women
Marriage Story
1917
Once upon a Time…in Hollywood
Parasite*
En İyi Erkek Oyuncu
Antonio Banderas – Pain and Glory
Leonardo DiCaprio – Once upon a Time…in Hollywood
Adam Driver – Marriage Story
Joaquin Phoenix – Joker*
Jonathan Pryce – The Two Popes
En İyi Kadın Oyuncu
Cynthia Erivo – Harriet
Scarlett Johansson – Marriage Story
Saoirse Ronan – Little Women
Charlize Theron – Bombshell
Renée Zellweger – Judy*
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Tom Hanks – A Beautiful Day in the Neighborhood
Anthony Hopkins – The Two Popes
Al Pacino – The Irishman
Joe Pesci – The Irishman
Brad Pitt – Once Upon a Time in Hollywood*
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Kathy Bats – Richard Jewell
Laura Dern – Marriage Story*
Scarlett Johansson – Jojo Rabbit
Florence Pugh – Little Women
Margot Robbie – Bombshell
En İyi Orijinal Senaryo
Rian Johnson (Knives Out)
Noah Baumbach (Marriage Story)
Sam Mendes ve Krysty Wilson-Cairns (1917)
Quentin Tarantino (Once Upon a Time in Hollywood)
Bong Joon Ho and Han Jin Won (Parasite)*
En İyi Uyarlama Senaryo
Taika Waititi (Jojo Rabbit)*
Steve Zaillian (The Irishman)
Anthony McCarten (The Two Popes)
Greta Gerwig (Little Women)
Todd Phillips ve Scott Silver (Joker)
En İyi Animasyon Filmi
Toy Story 4*
Missing Link
Klaus
I Lost My Body
How to Train Your Dragon: The Hidden World
En İyi Kısa Belgesel
In the Absence
Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl)*
Life Overtakes Me
St Louis Superman
Walk Run Cha-Cha
En İyi Sinematografi
Rodrigo Prieto – The Irishman
Lawrence Sher – Joker
Jarin Blaschke – The Lighthouse
Roger Deakins – 1917*
Robert Richardson- Once upon a Time…in Hollywood
En İyi Kurgu
Michael McCusker and Andrew Buckland – Ford v Ferrari*
Thelma Schoonmaker – The Irishman
Tom Eagles – Jojo Rabbit
Jeff Groth – Joker
Yang Jinmo – Parasite
En İyi Kısa Film (Animasyon)
Daughter
Hair Love*
Kitbull
Memorable
Sister
En İyi Kostüm Tasarımı
The Irishman
Jojo Rabbit
Joker
Little Women*
Once upon a Time…in Hollywood
En İyi Ses Miksajı
Ad Astra
Ford v Ferrari
Joker
1917*
Once upon a Time…in Hollywood
En İyi Ses Kurgusu
Ford v Ferrari*
Joker
1917
Once upon a Time…in Hollywood
Star Wars: The Rise of Skywalker
En İyi Film Müziği
Joker*
Little Women
Marriage Story
1917
Star Wars: The Rise of Skywalker
En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı
Bombshell - Kazu Hiro, Anne Morgan & Vivian Baker*
Joker - Nicki Ledermann & Kay Georgiou
Judy - Jeremy Woodhead
Maleficent: Mistress of Evil - Paul Gooch, Arjen Tuiten & David White
1917 - Naomi Donne, Tristan Versluis & Rebecca Cole
En İyi Özgün Şarkı
I Can't Let You Throw Yourself Away - Toy Story 4 (Randy Newman)
I'm Gonna Love Me Again - Rocketman (Elton John & Bernie Taupin)*
I'm Standing With You - Breakthrough (Diane Warren)
Into the Unknown - Frozen 2 (Kristen Anderson-Lopez & Robert Lopez)
Stand Up - Harriet (Joshuah Brian Campbell & Cynthia Erivo)
En İyi Görsel Efekt
Alita: Battle Angel
Avengers: Endgame
Captain Marvel
Cats
Gemini Man
The Irishman
The Lion King
1917*
En İyi Yapım Tasarımı
The Irishman - Bob Shaw & Regina Graves
Jojo Rabbit - Ra Vincent & Nora Sopková
1917 - Dennis Gassner & Lee Sandales
Once Upon a Time... in Hollywood - Barbara Ling & Nancy Haigh*
Parasite - Lee Ha Jun & Cho Won Woo
En İyi Kısa Film
Brotherhood
Nefta Football Club
The Neighbor’s Window*
Saria
A Sister
En İyi Belgesel
American Factory*
The Cave
Edge of Democracy
For Sama
Honeyland
En İyi Uluslararası Film
Çekya – The Painted Bird
Estonya – Truth and Justice
Fransa – Les Misérables
Macaristan – Those Who Remained
Kuzey Makedonya – Honeyland
Polonya – Corpus Christi
Rusya – Beanpole
Senegal – Atlantics
Güney Kore – Parasite*
İspanya – Pain and Glory.