İlk defa bir kadının, yeni bir metot ile HIV'i yendiğine inanılıyor

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ABD'de bir kadının yeni bir kök hücre nakli tedavisi yöntemi gördükten sonra HIV'i yenen üçüncü kişi ve ilk kadın olduğuna inanılıyor.

HIV hastasının göbek kordonu kanı kullanılan yeni bir metot ile tedavi gördüğü belirtildi. Göbek kordonu kanının, kemik iliği nakillerinde kullanılan yetişkin kök hücrelere kıyasla daha kolay bulunabildiği belirtildi. Göbek kordonu kanının, kemik iliğinde olduğu gibi hastanınkiyle bire bir uyumlu olması da gerekmiyor.

ABD'li araştırmacılar, bazı detayları Denver'daki Retrovirüsler ve Fırsatçı Enfeksiyonlar Konferansı’nda paylaştı. 'Melez' olduğu belirtilen kadın hastaya doktorlar, New York-Presbyterian Weill Cornell Sağlık Merkezi'nde tedavi gördüğü için 'New York Hastası' diye hitap ediliyor.

Hastaya 2013 yılında HIV; 2017'de de lösemi tanısı konuldu. 'New York Hastası'na kanser tedavisi için kordon kanı verildi. Bağışıklık sistemine destek için hastaya bir yakını da kan verdi.

Hastada Ağustos 2017'da olduğu nakilden yaklaşık 3 yıl sonra HIV görülmemeye başladı. HIV tedavisi kesildikten sonra da hastada virüse rastlanmadı.

Araştırmada yer alan Dr Koen van Besien, "ABD'de yılda 50 kişinin bu prosedürden faydalanabileceğini düşünüyoruz" dedi.