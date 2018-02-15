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Yaşam

İlk çocuğunu da aynı hastalıktan kaybeden anne: Oğlum,"Artık ölmek istiyorum" diyor; yardım bekliyoruz

"Krem, ilaç hiçbir şey fayda etmiyor; sürekli deri döküyor"

15 Şubat 2018 16:01

Adana'da yaşayan Çiftçi ailesinin henüz 7 aylıkken 'hiperimmunglobulin'  (Vücuttaki bakteri, virüs, kanser gibi yabancı virüslerden koruyan bağışıklık sistemi) diye adlandırılan bağışıklık sistemi hastalığı ortaya çıkan ve durmaksızın kaşınan 9 yaşındaki oğlu Halil Çiftçi'nin annesi, oğlunun acı içinde kıvranırken ağlayarak, "Anne, artık ölmek istiyorum" dediğini aktardı.

Aynı hastalıktan bir oğlunu kaybetti

İlk çocukları Anıl Çiftçi'nin de aynı hastalıktan yaşamını yitirdiğini belirten anne Emine Çiftçi, "Halil'e hamileyken, doktora gittim. İlk oğlumun da bu hastalıktan öldüğünü söyledim. Çocuğum, ilk zamanlar sağlıklıydı; bu hastalık tekrar karşımıza çıkınca mahvolduk" dedi.

"Ölmek istiyorum' diye ağlıyor"

Hastalığı nedeniyle artık okula da gidemeyen oğlunun, hiç durmadan kaşındığını belirten anne Çiftçi, "Oğlum, kaşınmaktan her yerini kanatıyor; geceleri 'Ölmek istiyorum' diye ağlıyor. Krem, ilaç hiçbir şey fayda etmiyor. Kaşıntı için sadece bir merhem kullanıyoruz. Sürekli deri döküyor. Saatlerce kaşınıyor. Çocuğumuz, gözümüzün önünde eriyor. Kentteki hastanelerin dışında İstanbul ve Ankara'daki merkezlere başvurduk. Çare bulamadık. Yardım bekliyoruz" diye konuştu.

"Mühendis olmak istiyorum"

Okul hayatında çok başarılı bir öğrenci olduğunu söyleyen Halil Çiftçi ise "Bu hastalıktan kurtulursam mühendis veya mucit olmak istiyorum" dedi.

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