ABD'li girişimci Elon Musk'ın 2002 yılında kurduğu SpaceX'in astronotlu uzay yolculuğu ertelendi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen fırlatmanın 30 Mayıs'ta gerçekleşmesi bekleniyor.

ABD'li astronotlar Doug Hurley ile Bob Behnken'i Uluslararası Uzay İstasyonu'na götürecek olan Crew Dragon isimli kapsül, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'ne (NASA) ait Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden Musk'ın şirketi tarafından üretilen Falcon 9 roketiyle fırlatılacaktı.

Florida'dan Falcon 9 roketiyle fırlatılacak Crew Dragon kapsülünün yolculuğunun başarıya ulaşmasının, uzay yolculuklarının ticarileşmesi açısından da dönüm noktası olması bekleniyor.