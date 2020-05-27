ABD'li girişimci Elon Musk'ın 2002 yılında kurduğu SpaceX'in astronotlu uzay yolculuğu ertelendi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen fırlatmanın 30 Mayıs'ta gerçekleşmesi bekleniyor.
ABD'li astronotlar Doug Hurley ile Bob Behnken'i Uluslararası Uzay İstasyonu'na götürecek olan Crew Dragon isimli kapsül, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'ne (NASA) ait Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden Musk'ın şirketi tarafından üretilen Falcon 9 roketiyle fırlatılacaktı.
Florida'dan Falcon 9 roketiyle fırlatılacak Crew Dragon kapsülünün yolculuğunun başarıya ulaşmasının, uzay yolculuklarının ticarileşmesi açısından da dönüm noktası olması bekleniyor.
Bugün TSİ 23.30'da yapılacağı açıklanan fırlatma işlemi olumsuz hava koşulları nedeniyle en erken 30 Mayıs'ta olacak şekilde ertelendi.
Astronotsuz fırlatma başarılı olmuştu
Uzay yolculuklarını ticarileştirmeyi teşvik etmek isteyen NASA, uzay kapsülü yapımı için SpaceX'e 3,1 milyar dolar, Boeing'e 4,5 milyar dolar vermişti. Boeing'in CST-100 Starliner kapsülünü 2021'e kadar fırlatması beklenmiyor.
SpaceX, Crew Dragon kapsülünü astronotsuz olarak geçen yıl başarıyla uzay istasyonuna fırlatmıştı.
2018 yılında Mars'ın yörüngesine Tesla marka otomobili göndermeye çalışan Musk bu deneyinde başarısız olmuş, roket motoru gereğinden fazla ateşlendiği için araç Mars'ı ıskalamıştı.