İlk albümlerinin 50. yılı

Efsanevi İngiliz grup The Rolling Stones, toplulukla aynı adı taşıyan ilk albümünü bundan tam 50 yıl önce yayınlamıştı. Grubun bugün ulaştığı başarı noktasında büyük etkisi olan albüm, The Rolling Stones'un kariyer macerasının da en önemli kilometre taşıydı.

The Rolling Stones, 1964 yılında yayınladıkları ilk albümleri öncesinde 3 single'dan oluşan kısa format bir albüm (EP) yayınlamıştı. Grup, ülkesi İngiltere listelerinde üst sıralara yükselmiş, "Not Fade Away" adlı 45'likleri ilk üç hit şarkıdan birine dönüşmüştü. Ne var ki, bu şarkı sadece albümün Amerika baskısında yer aldı.

Mantar kafa saç stilinden kıyafet tarzına, aynı yıllarda daha beyefendi bir imaj çizen The Beatles'ın aksine, Rolling Stones alışkanlıkların tamamen dışına çıkarak, 'serseri' imajına bürünmüştü. Günümüz şartlarında hayli ilgi çekici ve eğlenceli olan tarzları, o yıllarda hayli garipsenmişti.

Ve tıpkı The Beatles gibi, Rolling Stones'un menajeri de grubun Amerika tanıtımına yoğun şekilde odaklanmıştı. Tıpkı Liverpoollu dörtlü gibi Jagger ve arkadaşları da bir an önce yenidünyaya ayak basmak istiyordu. Albümdeki 12 şarkıda Amerikan R&B müziğinin yoğun etkileri görünürken, sadece 3 şarkıda geleneksel İngiliz rock motifleri baskındı.

The Rolling Stones'un şarkı sözlerinde hakim olan Jagger ve Richards ikilisinin "Tell Me" adlı şarkıyla açılış yaptığı söylenebilir. Sonraki yıllarda grubun yerleşik sound'una dönüşen gitar rifflerinin kullanılmaya başlandığı dönem de "Tell Me" şarkısına tesadüf eder.

The Rolling Stones'un, grupla aynı adı taşıyan ilk albümleri bundan tam 50 yıl önce çift bant tekniğiyle kaydedilmişti. Günümüz kayıt teknolojilerine baktığımızda bu, gerçekten de akıl almaz bir durum. İlerleyen zamanlarda grubun orijinal albümü Mono kayıtla yayınlanmıştı. Albüm, ses yalıtımını sağlamak için duvarlara raptedilmiş yumurta kartonlarının bulunduğu Londra'daki Regent Sound Stüdyosunda küçük bir arka odada 10 günde kaydedilmişti. Sonraki dönemde The Who, The Kinks ve The Yardbirds gibi İngiliz rock grupları da aynı yoldan geçtiler.

Yarım yüzyıl önce yayınlanan ilk albümü, The Rollings Stones'un başarısında önemli bir rol oynadı. İngiltere listesinde zirveye çıkan albüm, neredeyse yıl boyunca 1 numaradan inmedi. Keza Amerika ve Almanyada' da 2. sıraya yükselerek zirveyi paylaşmayı başaran albüm, grubun eşsiz uluslar arası kariyerinin temelini oluşturmuştu. 100 milyonun üzerinde albüm satan The Rolling Stones, gelmiş geçmiş en başarılı gruplardan biri olarak tarihe geçti.

Haber: Andreas Zimmer

Çeviri: Burak Acer

Editör: Ahmet Günaltay