İlk 24 saatte satışta birinci!

Dünyanın en büyük kitabevi Barnes & Nobles, ünlü yazar Dan Brown'ın "The Lost Symbol" isimli kitabının daha ilk günden 24 saatlik satış rekorunu kırdığını duyurdu.

Kitabevinin internet sitesinde bulunan e-kitap mağazasının 1 numarası da The Lost Symbol'a ait.

Barnes & Noble'ın tarihte en çok ön sipariş alan kitap rekorunu da kıran Brown'ın yeni kitabı sayesinde Amerikan ekonomisine de hareket geldi. Yayınevi ilk baskıda 5 milyon kitap bastı.

Dan Brown'ın başarısı Barnes & Noble ile de sınırlı değil. New York Times'ın haberine göre daha önce Harry Potter'ın yazarı J.K. Rowlings'e ait olan tüm zamanların bir günde en çok satan kitabı unvanı da artık "The Lost Symbol"un eline geçti.

Brown'ın 2003 yılında yayımladığı ve fırtınalar koparan "Da Vinci Şifresi"nden bu yana kitap yazmamıştı. 6 yıl aradan sonra piyasaya hızlı bir dönüş yapan Brown'ın kırmadık rekor bırakmaması bekleniyor. Da Vinci Şifresi 80 milyon kopya satmıştı.

Kitabın ülkemizdeki yayınevi Altın Kitaplar, kitabın Türkiye'de 2 ay içinde çıkabileceğini duyurmuştu.

Kitapta ABD'nin başkenti Washington D.C.'deki farmasonlar ve onların ritüelleri 12 saatlik bir zaman dilimini içerecek biçimde 600 sayfada sunuluyor. Gerilimin üst noktada tutulduğu kitapta okuyucuyu çözülmesi gereken çok sayıda bulmaca ve şifre bekliyor.