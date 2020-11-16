Ilısu Barajı'nda kapaklar açıldı; on binlerce balık telef oldu!

Mayıs ayında enerji üretimine başlayan Ilısu Barajı'nın kapaklarının açılmasıyla kurak alanda kalan on binlerce balık telef oldu.

Mardin sınırlarında Dicle Nehri üzerinde bulunan Ilısu Barajı, mayıs ayında altı türbininden birincisi devreye alınarak enerji üretimine başlamıştı. Atatürk, Karakaya ve Keban Barajlarından sonra ülkenin en büyük 4. barajı olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretilmeye başlanmasıyla sular çekildi.

Ilısu Barajı'ının dışında kalan kısımda barajın faaliyete geçmesi ve kapakların açılmasıyla birlikte suların geri çekildiği, kilometrelerce alanın kurak bir bölgeye dönüştüğü, burada kalan on binlerce balığın öldüğü ortaya çıktı.

Baraj suyunun çekildiği kurak alanda oluşan göletlerde bazı balıkların yaşamaya devam ettiği ancak kurtarılmazlarsa onların da ölmesinin beklendiği öğrenildi.

Görüntüleri paylaşan çevre yazarı ve belgesel yapımcısı Güven İslamoğlu duruma Twitter hesabından tepki gösterirken, "Batman Ilısu Barajı elektrik için kapaklarını açtı yüz binlerce balık öldü. İnsan biraz can suyu bırakır. Onu yapamıyorsanız çukurları kapatın bari. Suyu tutunca haliyle balıklar yayılıyor, su gidince çukurlarda sıkışıp kalıyorlar" dedi.

"Tam bir vahşet"

Görüntülere tepki gösteren Gelecek Partisi Çevre ve Şehircilik Politika İzleme Kurulu Başkanı Cesim Gökçe de, "Tam bir vahşet! Barajlar ve HES'ler inşa edilirken can suyu bırakmayarak bu kadar canlı türlerinin katledilmesinin müsebbiplerine Çevre Kanunu kapsamında yasal işlemler yapılacak mı?" dedi, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u göreve davet ederek, "Lütfen! Gerekeni yapınız" mesajını paylaştı.

Gökçe, tepkisini şöyle sürdürdü:

"Balıkların katliamına sessiz kalmak zulümdür. Ekolojik sistemin dengesi bozmaya kimsenin hakkı yoktur. Barajlar ve HES'ler yapılırken sudaki canlı hayatın sürdürülmesini sağlayacak bilimsel ve teknik kurallar bilinirken bu sorumsuz tutumları sergilemek tam bir aymazlıktır. Balıkları vahşice katledenlere sadece idari yaptırım uygulamak yetmez. İlgililer hakkında TCK 182/183 maddeleri gereğince Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca savcılıklara suç duyurusunda bulunulması zorunludur. Bunun yapılmaması görev ihmalidir."