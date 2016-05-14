Cinsel ilişki sırasında kız arkadaşının görüntülerini gizlice çektiği iddia edilen adam gözaltına alındı

Edirne'de sevgilisini ilişki esnasında gizlice çektiği görüntülerle tehdit ettiği öne sürülen M.B. gözaltına alındı.

Habertürk’ten Mesut Han’ın haberine göre, M.B. kız arkadaşı A.K. ile ilişkiye girerken gizlice görüntülerini çekti. A.K. durumu öğrenince ayrılmak istedi. Ancak M.B. kendisinden ayrılırsa çektiği görüntüleri internette yayınlamak ve arkadaşlarına göstermekle tehdit etti. A.K., durumu anlattığı ailesiyle birlikte Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan M.B.'nin evinde yapılan aramada bilgisayar, CD ve suça konu olabilecek diğer materyallere el konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.