İlik kanseri Aren bebek için yardım konseri düzenlendi

İlik kanseri olan ve dört aydır tedavi gören dokuz aylık Aren bebeğe destek olmak amacıyla İzmirli müzisyenler bir araya geldi. Fondip, Pinti, Sinestezi, Kemik ve Başak the Band adlı gruplar, Bornova'daki Dungeon adlı mekanda düzenledikleri gecede Aren Bebek için sahneye çıktı. Bebeğin tedavi masraflarına destek olmak için düzenlenen geceye katılım yoğundu.

Gecenin düzenlenmesinde öncülük eden Pinti Grubu Solisti Serkan Yıldız, sahnede yaptığı konuşmasında, "Herkes bu gece neden burada olduğumuzu biliyor. 13 yıldır bu sahnedeyim ilk kez bu kadar heyecanlıyım. Destek olan, burada olan ve olmayan herkese çok teşekkür ederim" dedi. Aynı zamanda kanser hastalıkları üzerine tıbbi cihazlar üreten ve satan bir firmada çalışan Yıldız, ailesinde kanserden çok kayıplar verdiğini ve tedavi sürecinde verilen mücadeleyi çok iyi bildiğini ifade etti.

'Nakil gerçekleşti kritik süreç devam ediyor'

Yıldız, gecenin gerçekleşme hikayesini şu şekilde anlattı:

"Aren'in annesi Gülden çocukluk arkadaşım. Sosyal medyada kan bağışı için yaptığı duyuruyu gördüm. Duyurunun kendi bebeği için olduğunu öğrendiğimde Aren'i kendi canımdan biri olarak kabul edip kan bulunması için elimden geleni yaptım. Diğer yandan aranan uygun ilik bir türlü bulunamadı. Ailenin yakın çevresi, bebeğin babasının çalıştığı firma ve özel bir banka yardımıyla borçlanıp Amerika'ya gittiler. Sonra maddi nedenlerden dolayı geri döndüler. İlik bankalarına ilik bağışı yapılmadığından dünya taramalarında %100 uygun donör bulunamadığı için yarı uyumlu olarak anneden nakil gerçekleştirildi. Nakil, 12 gün önce gerçekleşti ve kritik süreç devam etmekte."

Maddi olarak elinden birşey gelmediği için sosyal çevresinin desteğini alarak konser için harekete geçtiğini belirten Yıldız, "İzmirli birçok grupla görüştüm, amacı öğrenen her grup bir şekilde destek oldu. Programları uygun olan gruplar ne olacağını, nerede olacağını sormadan kabul etti, programları uymayan gruplar reklam yaptı ve bağışta bulundu. Amacımız; Aren'in hastane masraflarına, ailenin çektiği zorluklara biraz olsun destek olabilmek" açıklamalarında bulundu.

Gecede, satılan biletlerden elde edilen gelirler ile yapılan bağışlar toplandı ve aileye gönderildi.