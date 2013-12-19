T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ilıcak: Basına baskıyı doğrudan Erdoğan'ın yaptığını sanmıyorum

Nazlı Ilıcak, Sabah gazetesinden ayrılmadan bir gün önce 'Bir takım insanlar patronlara sürekli bu da ne biçim yazıyor, bu da ne biçim konuşuyor, bu da bize düşman diyorlar' dedi

19 Aralık 2013 23:19

Sabah gazetesinde işine son verilen gazeteci Nazlı Ilıcak , gazetenin kararını açıkamasından bir gün önce konuk olduğu bir televizyon programında, kendisi aleyhinde konuşan, hükümete yakınlığıyla bilinen isimler hakkında  "Onlar o şekilde isterler, arzu ederler. Böyle yönlendirmeye çalışıyorlar. Onlar Sabah’ın yönetiminde olan kişiler değil veya Tayyip Erdoğan’a o anlamda yakın olduklarını düşünmüyorum" demişti.

Bugün kanalında yayınlanan Erkam Tufanla Analiz programına katılan Ilıcak, Sabah gazetesinde üzeride bir baskı hissetiğini belirterek, vergi denetimlerine işaret etti.Başbakan'dan direk bir baskı olmadağını dile getiren Ilıcak "bir takım insanlar patronlara sürekli bu da ne biçim yazıyor, bu da ne biçim konuşuyor, bu da bize düşman diyorlar" ifadesini kullanmıştı.

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın CEO'luğunu yaptığı Çalık Holding bünyesinde çıkan Sabah gazetesinin bu sabah işten çıkarılan Nazlı Ilıcak, olayla ilgili olarak Twitter hesabı üzerinden "Tek cümle ile… Şahsiyetimi kaybedeceğime işimi kaybettim. Allah’ıma şükrediyorum bana yolumu şaşırtmadı" mesajını paylaştı.

Programda Sabah gazetesindeki yazarlığı ve medya üzerindeki baskıya dair geçen konuşmaların bir kısmı söyle:


AKP'ye çok yakın kalemler sürekli sizin aleyhinize yazıyorlar cuntaya alet olmakla suçluyorlar, bu kalemler parti teşkilatlarında konuşmalar yapıyorlar. Bu açıdan baktığımızda siz de sabah gazetesinde yazıyorsunuz. Millet te şunu düşünüyor; Nazlı Ilıcak’ın üstü mü çiziliyor?

Ben sabah gazetesinde yazmaya devam ediyorum ve düşüncelerimi söylüyorum. Onlar o şekilde isterler, arzu ederler. Böyle yönlendirmeye çalışıyorlar. Onlar Sabah’ın yönetiminde olan kişiler değil veya Tayyip Erdoğan’a o anlamda yakın olduklarını düşünmüyorum.

 

Bahsi geçen yazar sizin için 'Sabah gazetesinde yazamadığını CnnTürk te söylüyor' diye yazdı. Doğru mu? Siz Sabah’ta her şeyi yazamıyor musunuz?

Yazabiliyorum ama Sabah’ın belli bir çizgisi var. Ben de o çizgiye daha saygılı davranmaya gayret ediyorum. Cnn Türk'te tabii tartışma programı; daha serbestçe konuşuyorum.

 

Medya üzerinde siyasetin baskısı var deniyor katılıyor musunuz?

Bence baskı var. Muhakkak var. Buna yok desem vicdansızlık olur. Ayrıca bir sansür, bir oto denetim var.

 

Siz şahsınızda bunu hissediyor musunuz?

Tabii hissediyorum. Bu iklim bunu hissettiriyor. Vergi denetimleri var. Siyasi bazı tavırlara karşı baskı yöntemi gibi yapıldığı hissine, inancına sahibim. Patronlara böyle baskı yapılabiliyor. Bazı yazarlar işini kaybedebiliyor. Tayyip Erdoğan'ın doğrudan bunu yaptığını sanmıyorum ama bir takım insanlar patronlara sürekli bu da ne biçim yazıyor, bu da ne biçim konuşuyor, bu da bize düşman diyorlar.

ETİKETLER

Nazlı IlıcakÇalıkSabahTwitterişten ayrılmagazete

İlgili Haberler

Sabah'tan kovulan Nazlı Ilıcak: Şahsiyetimi kaybedeceğime işimi kaybettim

Ahmet Çalık'ın sahibi olduğu Sabah, Nazlı Ilıcak'ın gazeteyle ilişkisine son verdi...

Nazlı Ilıcak'ın Sabah'tan kovulmasına Twitter'da kim ne dedi?

Ahmet Çalık'ın sahibi olduğu Sabah, Nazlı Ilıcak'ın gazeteyle ilişkisine son verilmesinin ardından Twitter'dan tepkiler geldi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından saat 20.00'a kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24