Ilıcak: Basına baskıyı doğrudan Erdoğan'ın yaptığını sanmıyorum

Sabah gazetesinde işine son verilen gazeteci Nazlı Ilıcak , gazetenin kararını açıkamasından bir gün önce konuk olduğu bir televizyon programında, kendisi aleyhinde konuşan, hükümete yakınlığıyla bilinen isimler hakkında "Onlar o şekilde isterler, arzu ederler. Böyle yönlendirmeye çalışıyorlar. Onlar Sabah’ın yönetiminde olan kişiler değil veya Tayyip Erdoğan’a o anlamda yakın olduklarını düşünmüyorum" demişti.

Bugün kanalında yayınlanan Erkam Tufanla Analiz programına katılan Ilıcak, Sabah gazetesinde üzeride bir baskı hissetiğini belirterek, vergi denetimlerine işaret etti.Başbakan'dan direk bir baskı olmadağını dile getiren Ilıcak "bir takım insanlar patronlara sürekli bu da ne biçim yazıyor, bu da ne biçim konuşuyor, bu da bize düşman diyorlar" ifadesini kullanmıştı.

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın CEO'luğunu yaptığı Çalık Holding bünyesinde çıkan Sabah gazetesinin bu sabah işten çıkarılan Nazlı Ilıcak, olayla ilgili olarak Twitter hesabı üzerinden "Tek cümle ile… Şahsiyetimi kaybedeceğime işimi kaybettim. Allah’ıma şükrediyorum bana yolumu şaşırtmadı" mesajını paylaştı.

Programda Sabah gazetesindeki yazarlığı ve medya üzerindeki baskıya dair geçen konuşmaların bir kısmı söyle:



AKP'ye çok yakın kalemler sürekli sizin aleyhinize yazıyorlar cuntaya alet olmakla suçluyorlar, bu kalemler parti teşkilatlarında konuşmalar yapıyorlar. Bu açıdan baktığımızda siz de sabah gazetesinde yazıyorsunuz. Millet te şunu düşünüyor; Nazlı Ilıcak’ın üstü mü çiziliyor?

Ben sabah gazetesinde yazmaya devam ediyorum ve düşüncelerimi söylüyorum. Onlar o şekilde isterler, arzu ederler. Böyle yönlendirmeye çalışıyorlar. Onlar Sabah’ın yönetiminde olan kişiler değil veya Tayyip Erdoğan’a o anlamda yakın olduklarını düşünmüyorum.

Bahsi geçen yazar sizin için 'Sabah gazetesinde yazamadığını CnnTürk te söylüyor' diye yazdı. Doğru mu? Siz Sabah’ta her şeyi yazamıyor musunuz?

Yazabiliyorum ama Sabah’ın belli bir çizgisi var. Ben de o çizgiye daha saygılı davranmaya gayret ediyorum. Cnn Türk'te tabii tartışma programı; daha serbestçe konuşuyorum.

Medya üzerinde siyasetin baskısı var deniyor katılıyor musunuz?

Bence baskı var. Muhakkak var. Buna yok desem vicdansızlık olur. Ayrıca bir sansür, bir oto denetim var.

Siz şahsınızda bunu hissediyor musunuz?

Tabii hissediyorum. Bu iklim bunu hissettiriyor. Vergi denetimleri var. Siyasi bazı tavırlara karşı baskı yöntemi gibi yapıldığı hissine, inancına sahibim. Patronlara böyle baskı yapılabiliyor. Bazı yazarlar işini kaybedebiliyor. Tayyip Erdoğan'ın doğrudan bunu yaptığını sanmıyorum ama bir takım insanlar patronlara sürekli bu da ne biçim yazıyor, bu da ne biçim konuşuyor, bu da bize düşman diyorlar.