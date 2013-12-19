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Nazlı Ilıcak'ın Sabah'tan kovulmasına Twitter'da kim ne dedi?

Ahmet Çalık'ın sahibi olduğu Sabah, Nazlı Ilıcak'ın gazeteyle ilişkisine son verilmesinin ardından Twitter'dan tepkiler geldi

19 Aralık 2013 09:18

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın CEO'luğunu yaptığı Çalık Holding bünyesinde çıkan Sabah gazetesi, eski Fazilet Partisi milletvekili ve köşe yazarı Nazlı Ilıcak'la yollarını ayırmasının ardından Twitter'den tepkiler gelmeye başladı.

Nazlı Ilıcak dün akşam CNNTurk’te yayınlanan ve konuşmacı olarak katıldığı “Dört Bir Taraf” programında, yolsuzluk soruşturmasında adı geçen bakanların istifa etmeleri gerektiğini söylemişti.

 İşte Nazlı Ilıcak'ın Sabah'tan kovulmasına Twitter'da yapılan yorumlar:

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