İlhan Şeşen'den Bozcaada için şarkı

Kuzey Ege'nin cenneti Bozcaada'nın koylarının ihaleye çıkarılmasına sanatçı İlhan Şeşen de şarkıyla tepki gösterdi. Şeşen, Bozcaada için yazdığı şarkıyı seslendirdikten sonra "Bir ricam var. Lütfen yapmayın" dedi.

Ne olmuştu?

Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki turizm cenneti Bozcada’da, işletmeye açılmak üzere ihale kararı alınan ancak, kamuoyunun tepkisi üzerine iptal edilen Beylik Koyu’ndan sonra, bakanlık bu kez de Sulubahçe Koyu’nu işletmeye vermek üzere ihaleye çıkacak. Bozcaada Belediye Başkanı ise kararı yeni duyduklarını söyleyerek duruma tepki gösterdi.

Şeşen'in şarkısı şöyle: