Çevre Bakanlığı'ndan 'Bozcaada' açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi Sulubahçe mevkisi kıyılarında hiçbir şekilde yapılaşmaya izin verilmeyeceği bildirildi.

Bozcaada’nın en büyük ve bakir koylarından olan Sulubahçe Koyu'nun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Müdürlüğü tarafından ihaleye çıkarıldığı öğrenilmiş, ihalenin 22 Kasım’da Ankara’da yapılacağı ilanlarda belirtilmişti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklama şöyle:

Bazı basın yayın organlarında Bozcaada kıyıları ile ilgili çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Çanakkale İli, Bozcaada İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Sulubahçe 1 Mevkiinde devletin hüküm ve tasarrufunda bulunan tescil harici alanda ekli proje ve vaziyet planına uygun olarak kiralanması Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu tarafından 29.07.2015/1179 sayılı karar ile uygun bulunmuştur. Söz konusu alan 1. ve 3.Derece Doğal Sit alanı içerisinde yer almaktadır.

Bilindiği üzere; 08.08.2011 tarih ve 648 Sayılı KHK ile değişik 644 sayılı Çevre Ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün görevlerini tanımlayan 13-A Maddesi, 1. Bendi, (e) fıkrasında “… Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlere ilişkin her türlü tasarrufta bulunmak, işletmek, işlettirmek ve kullanım izinlerini vermek, korunan alanlara ilişkin insan ve finansman kaynağı sağlamak.” denilmektedir. 644 sayılı KHK’ ile Doğal sit alanları ile özel çevre koruma bölgelerinde bulunan Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlere ilişkin kiralama ve tahsis işlemleri Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nce yürütülmektedir.

Çanakkale İli, Bozcaada İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Sulubahçe 1 Mevkiinde bulunan 7.451,65 m²’lik alan içerisinde 1 adet 6 m² ’lik büfe, 1’er adet bay/bayan duş, 1’er adet bay/bayan WC, 1’er adet bay/bayan soyunma kabini ve 2700 m² şemsiye şezlong alanın yer aldığı alan “Tabiat Varlıkları ve Doğal Sit Alanları ile Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Bulunan Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerin İdaresi Hakkında Yönetmelik” in 25/b maddesine göre açık ihale usulü kiralanacaktır.

Bakanlığımız (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) tarafından kiralama ihalesi yapılacak söz konusu alanda hiçbir şekilde yapılaşmaya izin verilmeyecektir. Bahsi geçen alan kıyı alanı olup, tüm halkın kullanımına açıktır.