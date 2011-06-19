-İLHAN SELÇUK MEZARI BAŞINDA ANILDI NEVŞEHİR (A.A) - 19.06.2011 - Gazeteci-Yazar İlhan Selçuk, ölümünün birinci yılında, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesindeki mezarı başında anıldı. Çilehane bölgesindeki mezarın başında düzenlenen anma törenine Selçuk'un yakınlarıyla Hacıbektaş Belediye Başkanı Ali Rıza Selmanpakoğlu, Cumhuriyet Gazetesi İmtiyaz Sahibi Orhan Erinç, gazeteciler Miyase İlknur ve Muzaffer İlhan Erdost, CHP milletvekilleri Durdu Özbolat ve Sebahat Akkiraz, Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı Selahattin Özer, sanatçı Mustafa Özarslan, Aşık Mahsuni Şerif'in eşi Fatma Mahsuni ve oğlu Ali Mahsuni ile çok sayıda vatandaş katıldı. Selmanpakoğlu, törende yaptığı konuşmada, İlhan Selçuk'un akıl, bilim ve adaleti esas alan aydınlanmacı ve bilge bir kişi olduğunu ifade ederek, şunları söyledi: ''Eğilmeyen, bükülmeyen, dik duruşun simgesi, emperyalizmin karşısında halkın ve insanlığın barış ve dostluğu için savaş veren bir Atatürkçü. Yazılarında, bilimsel aklı öne çıkartan, düşünce emekçisi, bilgisini mizahla harmanlayarak yazıya döken, düşündürücü, herkesi sabırla dinleyerek onlara değer veren, toprak gibi tevazu sahibi, gönül adamı, sevgi ve saygıyı önde tutan ender yetişen aydınlarımızdan birisiydi.'' Orhan Erinç de Cumhuriyet gazetesi çalışanları adına törende bulunduğunu belirterek, ''Sevgili ağabeyimiz İlhan Selçuk'un laik özgürlükten yana tavrından ödün vermeden yolunu devam ettireceğiz, yolu yolumuzdur'' diye konuştu. Selçuk'un kardeşi Turhan Selçuk'un kızı Sultan Selçuk da amcasıyla yan yana yatan babasının Babalar Günü'nü kutlamaya geldiğini söyledi. Çilehanedeki törenin ardından Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi'nde düzenlenen panelde, Selçuk'un sevdiği türküler seslendirildi, Orhan Erinç, Miyase İlknur ve Muzaffer İlhan Erdost, Selçuk ile ilgili anılarını anlattı.