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İlhan Mansız buz patenindeki partneriyle birlikte mi?

2011'den bu yana profesyonel olarak buz pateni yapan İlhan Mansız, partneri Olga Bestandigova ile 2015 Avrupa Şampiyonası'na katılacak

25 Ağustos 2014 12:02

Beşiktaş'ın eski yıldızı İlhan Mansız'ın, 2011'den bu yana profesyonel olarak yaptığı buz patenindeki partneri Olga Bestandigova ile bir ilişki yaşadığı öğrenildi.

Milli takımın ve Beşiktaş'ın eski futbolcusu İlhan Mansız, 2007'de katıldığı 'Buzda Dans' yarışmasından sonra bu spora gönül verdi.

Posta'da yer alan habere göre, 2011'den bu yana profesyonel olarak buz pateni yapıyor. Ocak 2015'te Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek olan İlhan Mansız, partneri Olga Bestandigova ile aşk yaşamaya başladı. İkili Avrupa Şampiyonası'na Erzurum'da kamp yaparak hazırlanıyor.

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