İlhan İrem klasikleri plak formatında yeniden yayımlanacak

İham İrem, aralarında 'Sevgililer Günü', 'İlhan-ı Aşk', 'Koridor', 'Seni Seviyorum', 'Işık ve Sevgiyle 30 Yıl', 'Uçun Kuşlar Uçun' ve 'Bezginin Gizli Mektupları' gibi albümlerinin da yer aldığı 15 albümüyle, dijital platformda, plak formatıyla yerini alacak.

EMI - Universal Müzik Türkiye etiketiyle plak olarak da yayımlanacak İrem’in albümleri, Spotify üzerinden dinlenebilecek.

Kısa süre içinde yayımlanacak İlham İrem albümleri şunlar:

Dünden Yarına

Uçun Kuşlar Uçun

İlhan-ı Aşk

Koridor

Romans

Sevgililer Günü

Aşk İksiri – Cadı Ağacı

Hayat Öpücüğü

Seni Seviyorum

Bezginin Gizli Mektupları

Uçuk Mavi Pencere

Bulutlara Köprü

Düşler ve Ötesi

Bir Meleğe Aşık Oldum

Işık ve Sevgiyle 30 Yıl