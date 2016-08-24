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Kültür-Sanat

İlhan İrem klasikleri plak formatında yeniden yayımlanacak

İlhan İrem albümleri dijital ortamda ve plak formatında yeniden yayımlanacak

24 Ağustos 2016 00:08

İham İrem, aralarında 'Sevgililer Günü', 'İlhan-ı Aşk',  'Koridor', 'Seni Seviyorum', 'Işık ve Sevgiyle 30 Yıl', 'Uçun Kuşlar Uçun' ve 'Bezginin Gizli Mektupları' gibi albümlerinin da yer aldığı 15 albümüyle, dijital platformda, plak formatıyla yerini alacak.

EMI - Universal Müzik Türkiye etiketiyle plak olarak da yayımlanacak İrem’in albümleri,  Spotify üzerinden dinlenebilecek.

Kısa süre içinde yayımlanacak İlham İrem albümleri şunlar:

Dünden Yarına

Uçun Kuşlar Uçun

İlhan-ı Aşk

Koridor

Romans

Sevgililer Günü

Aşk İksiri – Cadı Ağacı

Hayat Öpücüğü

Seni Seviyorum

Bezginin Gizli Mektupları

Uçuk Mavi Pencere

Bulutlara Köprü

Düşler ve Ötesi

Bir Meleğe Aşık Oldum

Işık ve Sevgiyle 30 Yıl

 

 

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