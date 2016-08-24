İlhan İrem klasikleri plak formatında yeniden yayımlanacak
İlhan İrem albümleri dijital ortamda ve plak formatında yeniden yayımlanacak
24 Ağustos 2016 00:08
İham İrem, aralarında 'Sevgililer Günü', 'İlhan-ı Aşk', 'Koridor', 'Seni Seviyorum', 'Işık ve Sevgiyle 30 Yıl', 'Uçun Kuşlar Uçun' ve 'Bezginin Gizli Mektupları' gibi albümlerinin da yer aldığı 15 albümüyle, dijital platformda, plak formatıyla yerini alacak.
EMI - Universal Müzik Türkiye etiketiyle plak olarak da yayımlanacak İrem’in albümleri, Spotify üzerinden dinlenebilecek.
Kısa süre içinde yayımlanacak İlham İrem albümleri şunlar: