İlhan Cihaner’i başsavcılık makamında gözaltına alan firari komiser, ABD’den faks çekti!

Erzincan Ergenekonu Davası’nda, eski 3. Ordu Komutanı Saldıray Berk ve Başsavcı İlhan Cihaner’in de aralarında olduğu kamu görevlilerine kumpas kurdukları iddiasıyla 39 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan firari eski Erzincan Terörle Mücadele Şube Müdürü Murat Günbeyi, ABD’den faks çekti. Günbeyi, “rahatsızlığı nedeniyle yurt dışında bulunduğunu” ve “OHAL nedeniyle ilk duruşmaya katılmadığını” savunarak, hakkında düzenlenen iddianame ve diğer evrakların e-mail adresine veya ABD’deki yazışma adresine gönderilmesini istedi.

Hürriyet’ten İsmail Saymaz’ın haberine göre, Erzincan Ergenekon Davası’nda kumpas kurduğu iddia edilen yedi sanık hakkında “FETÖ üyeliği, iftira, yalancı tanıklık, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kişilerin arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması, özel hayatın gizliliğini ihlali” suçlamalarıyla dava açılmıştı.

“OHAL olması nedeniyle…”

Erzincan Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davada, Cihaner’i gözaltına alan Günbeyi de sanıklar arasındaydı. Firari olduğu için yakalama kararı çıkarılan Günbeyi’nin 19 Eylül’de mahkemeye faks gönderdiği ortaya çıktı.

Günbeyi, faksta, “rahatsızlığı nedeniyle yurtdışında bulunduğu için birinci duruşmaya katılamadığını” belirterek, şunları söyledi:

“Gerek yurtdışında olmam, gerekse ülkemizde OHAL olması nedeniyle hakkımda yürütülen davada tam olarak neler ile ve hangi deliller ile suçlandığımı bilmemekteyim. Ne soruşturma safhasında başsavcılıktan, ne de kovuşturma safhasında mahkemenizden hakkımda tebligat almadım. İkamet adresim MERNİS sisteminde kayıtlı ve güncel olmasına, iş yerim bilinmesine rağmen ifademe dahi başvurulmadan hakkımda yakalama kararı çıkarıldı.”

Günbeyi, bir sonraki duruşmada savunma yapabilmek için iddianamenin, ifade tutanaklarının, savunmasına yardımcı olacak bilgilerin kendisine iletilmesini istedi. Günbeyi, belgelerin yollanması amacıyla e-mail adresi ile ABD’deki yazışma adresini ve faks numarasını bildirdi. Mahkeme, Günbeyi’ne yanıt vermedi. Davanın ikinci duruşmasına bugün devam edildi.

Gözaltı talimatını veren savcı tutuklandı

Düzce'de, darbe girişiminin ardından 'Anayasal düzeni cebren ilgaya teşebüs etmek' suçlamasıyla başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 13 yargı mensubundan, aralarında Ergenekon savcısı Osman Şanal tutuklanmıştı. Şanal, Cihaner’in başsavcılık makamında gözaltına alınması emrini vermişti.