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Politika

İlhan Cihaner'den Babacan'a: Bir gecede, bir kalem değişikliği ile rant elde edenler kimler?

'Hangi yasal düzenlemeler ya da değişiklikler, ölçüsüz rant elde edilmesine neden olmuştur?'

23 Eylül 2014 15:57

Hülya Karabağlı

CHP Denizli Milletvekili İlhan Cihaner, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’a, “Bir gecede, bir kalem değişikliği ile ölçüsüz rant elde edenler kimlerdir” diye sordu.

Babacan’ın, 5. Uluslararası İstanbul Finans Zirvesi’ndeki açıklamalarını CHP Denizli Milletvekili İlhan Cihaner, soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı: 

- 16 Eylül 2014 tarihinde yapılan, 5. Uluslararası İstanbul Finans Zirvesi’nde “Hangi sektöre yatırım yapayım' dediğinde yatırımcılarımız kararlarını daha sıhhatli bir şekilde verebilsinler. Aksi halde çok kolay; bir gecede bir kalem değişikliğiyle, mevzuat değişikliğiyle sağlanan rantların söz konusu olduğu bir alan varken, ister istemez sanayi gibi uzun vadeli gerçekten çok emek isteyen, ciddi fedakarlık isteyen bir sektöre ister istemez ilgi düşebiliyor. Bunu yeniden bir dengelememiz gerekiyor."  şeklinde bir açıklamanız bulunmaktadır.

- Bir gecede, bir kalem değişikliği ile ölçüsüz rant elde edenler kimlerdir?

- Hangi yasal düzenlemeler ya da değişiklikler, ölçüsüz rant elde edilmesine neden olmuştur?

- Ülke ekonomisinden sorumlu biri olarak ölçüsüz rant elde edilmesine neden olan düzenlemelerin hangilerine karşı çıktınız?

- Hangi yasal düzenlemeler, ülkemizdeki sanayi yatırımlarının, gayrimenkul yatırımlarına yönlenmesine neden olmuştur?

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