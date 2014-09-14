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Spor

İlhan Cavcav: Ben federasyonun yerinde olsam dört büyükleri ligden atarım

Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav, 'Aziz Yıldırım elini ayağını çekmedikçe Türk futbolu bir adım ileri gitmez. Birkaç yıl sonra kulüpler kapanır' dedi

14 Eylül 2014 23:04

Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav teknik direktör Mustafa Kaplan’ ı “Bursaspor maçında kendisinin istediği değişiklikleri yapmadığı” için görevden aldığını açıkladı. Cavcav “Ben federasyonun yerinde olsam dört büyükleri ligden atarım” dedi.

Habertürk'e konuşan İlhan Cavcav, Bursaspor’a 2-1 yenildikleri maçtan sonra teknik direktör Mustafa Kaplan’ı neden görevden “Hocaya maç içinde 2-3 kez haber gönderip değiştirmesi gereken oyuncuları söyledim. Hoca o oyuncuları değiştirmedi ve bu yüzden de orada durması mümkün değil. Ben orada değiştirilmesi gereken oyuncuları tespit eden bir hoca arıyorum. Ben Gençlerbirliği kazanınca nasıl mutlu oluyorsam, kaybettiğinde de o kadar üzülüyorum” sözleriyle açıkladı.

“Aziz Yıldırım elini ayağını çekmedikçe Türk futbolu bir adım ileri gitmez. Birkaç yıl sonra kulüpler kapanır” ifadelerini kullanan Cavcav, Aziz Yıldırm’a “Açtırma kutuyu, söyletme kötüyü. Açılırsa Türkiye duman olur” sözleriyle seslendi.
Cavcav, “Dört büyüklerin bir arada fotoğraf vermesi mümkün değil. Ben Futbol Federasyonu’nun yerinde olsam Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor’u bu ligde oynatmam, ihraç ederim. Dört büyükleri bu ligden ihraç edin, bundan daha iyi olmazsa şerefsizim” diye konuştu.

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