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Kültür-Sanat

İlham Süheyl Aygül'ün yeni kitabı 'Harika Kariyer' raflardaki yerini alıyor

2012 yılında ''Finans Sektörünün En Çok Okunan Yazar''ı seçilen Aygül yarın Ankara'da Kentpark'ta okuyucularıyla buluşuyor

15 Nisan 2016 23:09

Türkkariyer Yönetim Kurulu Başkanı ve T24 yazarı İlham Süheyl Aygül’ün iş hayatında kariyer yapmak isteyenlere önemli ip uçları veren ‘Beyaz Yakalının Seyir Defteri’ adlı kitabının best-seller olmasının ardından 5. kitabı ‘Harika Kariyer’ raflardaki yerini alıyor.

Beyaz yakalıların çok yakından takip ettiği belirtilen ünlü yazar Aygül, Alfa Yayınları'nda basılan yeni kitabının tanıtımında, Ankara’da Kentpark AVM yarın (16 Nisan Cumartesi) okurlarıyla imza gününde buluşuyor. Çayyolu üzerindeki Kentpark’ta düzenlenen imza gününün saati ise 16.00-18.00 arası.

2012 yılında ''Finans Sektörünün En Çok Okunan Yazar''ı seçilen Aygül’ün bundan önce çıkan kitapları ‘İlham Veren’, ‘Beyaz Yakalının Seyir Defteri’ ve ‘Beyaz Yakalının Akıl Defteri’ ‘en çok okunan’ kitaplar listesine girmişti.

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