'İlham Perileri' programı İstanbul Modern Sinema'da

İlhamın gelmesi, kaybolması ve ilahi güçlere sahip olduklarına inanılan ilham perilerinin işlendiği filmler, "İlham Perileri" başlıklı programla İstanbul Modern Sinema'da izleyiciyle buluşacak.

Bazıları kurmaca, bazıları belgesel olan altı filmlik program 18-30 Haziran tarihleri arasında İstanbul Modern'in internet sitesinde erişime açılacak. Filmler, gösterim programında belirtilen tarih-saat aralıklarında ücretsiz ve çevrimiçi olarak izlenebilecek.

Programın açılışı, Christian Petzold'ün, Berlin Film Festivali'nde yarışan ve mitolojiyi günümüz Berlin'e taşıdığı peri masalı "Undine" filmiyle yapılacak. Petzold'ün, sinema yazarı Engin Ertan ve İstanbul Modern Film Küratörü Müge Turan'la yaptığı söyleşi program boyunca görülebilecek.

Seçkide sanat tarihinin en önemli ressamlarından Rembrandt'ın müzelerden koleksiyonerlere uzanan, bugün halen güçlü olan ilham enerjisine bakan belgesel "Benim Rembrandt'ım"; ünlü korku yazarı Shirley Jackson ile yeni romanının konusu yapmaya karar verdiği genç kadın Rose'un girift ilişkisini inceleyen "Shirley"; Sudan'da siyasi rejim yasaklasa da, sinemadan ilham almaya devam eden dört sinemacıyı anlatan "Ağaçlardan Bahsetmek" gibi filmler yer alacak.

1988'de 27 yaşında hayata veda eden Amerikalı sokak sanatçısı Jean-Michel Basquiat'nın meşhur olmadan önceki dönemine odaklanan "Jean-Michel Basquiat'nın Gençliğinin Son Yılları: İşte Bu!" belgeseli de program kapsamında Türkiye'de ilk kez izleyiciyle buluşacak.

"İlham Perileri" program takvimine ulaşmak için tıklayınız.