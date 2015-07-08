'İlgili kurumlar, Mevsimlik Tarım İşçileri Raporu'nu kapağını dahi açmadan rafa kaldırmış'

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarının görüşülmesi ve Meclis Araştırma Komisyonu raporunun değerlendirilmesi için Meclis’te genel görüşme açılmasını istedi. TBMM’de geçen yasama döneminde hazırlanan Mevsimlik Tarım İşçilerinin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Raporu’nun Haziran ayının başında ilgili kurumlara gönderildiğine dikkat çeken Özel, “256 sayfalık raporda yer alan çok sayıda çözüm önerisinin bugüne kadar çoktan yapılmış olması lazımdı. Bu rapor Meclis’te görüşülmemiş olsa bile, ilgili kurumlara Haziran ayının başında yollanmış. Onlar da ama kapağını dahi kaldırmadan rafa kaldırmışlar” dedi.

Meclis Araştırma Komisyonları işlevsizleştiriliyor

Manisa'da gerçekleşen ve 13'ü kadın 15 tarım işçisinin hayatını kaybettiği kazanın üç çarpıcı meseleyi yeniden gözler önüne serdiğini söyleyen Özel, “İlk olarak tarım işçilerinin yol güvenliği meselesi, ikincisi güvencesiz çalışma şartları. Bir diğer mesele ise, Meclis Araştırma Komisyonlarının işlevi meselesi. Soma faciasından sonra kurulan Komisyon, çok sayıda öneri ortaya koymuş olmasına rağmen, Komisyonun raporunu yazmasından sonra Meclis'e gelen İş Güvenliği ve Maden Yasası'nda bu önerilerin hiçbirine yer verilmedi. Defalarca Başbakan'ı, bakanları, yetkilileri bu konuda uyardık. Şimdi bir kez daha görüyoruz ki Isparta’daki mevsimlik tarım işçilerinin hayatını kaybettiği büyük kazadan sonra kurulan komisyonun tüm uyarıları yine hasıraltı edilmiş, ortaya konulan Rapor işlevsizleştirilmiş” diye konuştu.

'İlgili kurumlar raporun kapağını dahi açmamış'

Özgür Özel, açıklamalarına şöyle devam etti:

“Meclis Araştırma Komisyonları ortaya bir emek koyuyor ama tüm bu çalışmaları kağıt üstünde kalıyor, sorumlular bu raporları okumuyor bile. Yani facialardan önce ve sonra aslında değişen hiçbir şey olmuyor. Bir iki timsah gözyaşı, birkaç günlük yas, hepsi bu! Oysa bu Komisyonun hazırladığı Raporu enine boyuna tartışmamız, yasama faaliyetlerine ışık tutması için üzerinde konuşmamız gerekiyor. 256 sayfalık bu raporda yer alan çok sayıda çözüm önerisinin bugüne kadar çoktan yapılmış olması lazımdı. Örneğin trafik yönetmeliğindeki bazı düzenlemelerin değişmesi gerektiğine bu Rapor’da açıkça yer verilmiş. Ama gerekli düzenlemeler bugüne kadar yapılmamış. Üstelik, bu Rapor Meclis’te görüşülmemiş olsa bile, ilgili kurumlara Haziran ayının başında yollanmış. Yani aslında bu Rapor ilgili Kurumlara yollanmış, onlar da ama kapağını dahi kaldırmadan rafa kaldırmışlar. Ne yazık ki bizim ülkemizde, bırakın önleyici tedbir alınmasını, bir olay yaşanıp bittikten sonra dahi kapsamlı tedbirler alınmıyor, geçiştirmelik işler yapılıyor, ülkemiz ucuz ölümler ülkesi olmaya devam ediyor. Kilosu 1,5 TL’lik asma yaprağı için 15 can gidiyor, işçi ölümleri sürüyor, yetkililer bu ortaçağ düzenini sadece ve sadece seyrediyor.”