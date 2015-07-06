Manisa'da katliam gibi kaza; 15 tarım işçisi hayatını kaybetti

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde kasasında tarım işçisi taşıyan kamyonet, süt tankeri ile çarpıştı. Kazada kamyonette bulunan 15 kişi öldü 2 kişi yaralandı.

Kaza bugün saat 05.30’da Gölmarmara’ya bağlı Hacıveliler Köyü yakınlarında meydana geldi. Bir süt tankeri ile bağa asma yaprağı toplamaya giden tarım işçilerini taşıdığı belirtilen kamyonet çarpıştı.

Tankerin şerit ihlali yapması nedeniyle meydana geldiği ileri sürülen kazada, büyük bölümü kadın olan kamyonetin kasasında bulunan tarım işçisi 15 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Tanker şoförünün ise kazadan sağ kurtulduğu öğrenildi. Kazanın haber alınmasının ardından olay yerine ambulans ve cenaze araçları sevkedildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Ölen 15 işçinin 13'ü kadın

Manisa Valisi Erdoğan Bektaş, kaza ile ilgili bilgi verirken, saat 05.30 sıralarında işçi taşıyan kamyonet ile süt taşıyan tankerin çarpıştığını öğrendiklerini söyledi. Vali Bektaş, şöyle konuştu:

"Orası kazayı sebebiyet verecek sıkıntılı bir yol değil. Aldığımız bilgiye göre, tanker şoförünün karşı şeride geçerek asma yaprağı toplamak için giden ve içinde 15 işçi bulunan kamyonete çarpıyor. Kazada 13’ü kadın olmak üzere 15 işçi kaybımız var. Savcı olayla ilgili gerekli soruşturmayı başlattı. Vefat eden işçilerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum."